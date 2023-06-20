20 июня 2023

В Пермском крае нашли очаги кори

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, медсестра, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Сейчас в очагах болезни работают медики Фото:

В Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. Сейчас с больными работают медики, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«На территории Пермского края в 2023 году зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания корью. В очагах организованы противоэпидемические мероприятия», — сообщается на сайте надзорного органа. За зараженными ведется наблюдение, проводится вакцинация.

Также сообщается, что в мире продолжается рост заболевания корью. Главной причиной распространения болезни является снижение плановой иммунизации и отказ от прививок детей и взрослых. Корь — опасное инфекционное заболевание, которое может привести к таким тяжелым последствиям, как слепота, энцефалит, отит, пневмония и тяжелая диарея.

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В Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. Сейчас с больными работают медики, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «На территории Пермского края в 2023 году зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания корью. В очагах организованы противоэпидемические мероприятия», — сообщается на сайте надзорного органа. За зараженными ведется наблюдение, проводится вакцинация. Также сообщается, что в мире продолжается рост заболевания корью. Главной причиной распространения болезни является снижение плановой иммунизации и отказ от прививок детей и взрослых. Корь — опасное инфекционное заболевание, которое может привести к таким тяжелым последствиям, как слепота, энцефалит, отит, пневмония и тяжелая диарея.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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