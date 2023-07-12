«Яндекс» предложил россиянам заработать на Telegram

12 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В Telegram будет введена новая система рекламы от «Яндекса» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владельцы telegram-каналов смогут монетизировать свои ресурсы через сервис «Яндекс». Заработать деньги на рекламе смогут каналы с двумя тысячами подписчиками и более. «„Яндекс“ начал тестировать инструмент для размещения рекламы в telegram-каналах. C его помощью владельцы каналов получат возможность монетизировать свои усилия, а рекламодатели — новый рекламный инвентарь», — передает Forbes слова представителей компании. В компании не стали уточнять конкретные условия для монетизации. Чтобы получать деньги с Telegram, «Яндекс» решил создать специального бота. Он будет публиковать рекламные посты в каналах. Подключить его смогут только каналы, которые набирают популярность или имеют узкую тематику. Подбирать рекламные интеграции будут нейросети компании. Частота показов платных постов будет зависеть от решения владельца ресурса. На таком посте будет стоять обязательная пометка «реклама». Ранее в Telegram была проблема с внутренней рекламой. До определенного времени владельцы закупали рекламные посты напрямую у других авторов. Однако после создатель мессенджера Павел Дуров ввел внутреннюю рекламу, которую можно отключать.

Владельцы telegram-каналов смогут монетизировать свои ресурсы через сервис «Яндекс». Заработать деньги на рекламе смогут каналы с двумя тысячами подписчиками и более. «„Яндекс“ начал тестировать инструмент для размещения рекламы в telegram-каналах. C его помощью владельцы каналов получат возможность монетизировать свои усилия, а рекламодатели — новый рекламный инвентарь», — передает Forbes слова представителей компании. В компании не стали уточнять конкретные условия для монетизации. Чтобы получать деньги с Telegram, «Яндекс» решил создать специального бота. Он будет публиковать рекламные посты в каналах. Подключить его смогут только каналы, которые набирают популярность или имеют узкую тематику. Подбирать рекламные интеграции будут нейросети компании. Частота показов платных постов будет зависеть от решения владельца ресурса. На таком посте будет стоять обязательная пометка «реклама». Ранее в Telegram была проблема с внутренней рекламой. До определенного времени владельцы закупали рекламные посты напрямую у других авторов. Однако после создатель мессенджера Павел Дуров ввел внутреннюю рекламу, которую можно отключать.