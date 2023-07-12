Shot: на Кубани потоком воды снесло дом, в котором находились трое людей. Видео

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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
В Кубани в ходе наводнения без вести пропали четверо гражданских, передает Shot Фото:

На Кубани три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе. Их дом смыло потоком воды. Об этом сообщают в соцсетях. Среди пропавших один несовершеннолетний.

«Четыре человека пропали без вести из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани. <…> Все они находились в поселке Тюменский», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что в ходе наводнения смыло дом, где находились две девушки и один ребенок. Спустя время появились сообщения о том, что из-за наводнения пострадал мужчина, который находился в тот момент в своей машине.

Ранее сообщалось о наводнении в Сочи в результате обильных дождей. В ночь на 14 июля вода в реке Мацеста поднялась выше нормы. По словам метеоролога Леонида Старкова, в городе сохраняется неустойчивая погода.

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На Кубани три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе. Их дом смыло потоком воды. Об этом сообщают в соцсетях. Среди пропавших один несовершеннолетний. «Четыре человека пропали без вести из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани. <…> Все они находились в поселке Тюменский», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что в ходе наводнения смыло дом, где находились две девушки и один ребенок. Спустя время появились сообщения о том, что из-за наводнения пострадал мужчина, который находился в тот момент в своей машине. Ранее сообщалось о наводнении в Сочи в результате обильных дождей. В ночь на 14 июля вода в реке Мацеста поднялась выше нормы. По словам метеоролога Леонида Старкова, в городе сохраняется неустойчивая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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