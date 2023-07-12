На Кубани три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе. Их дом смыло потоком воды. Об этом сообщают в соцсетях. Среди пропавших один несовершеннолетний.
«Четыре человека пропали без вести из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани. <…> Все они находились в поселке Тюменский», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что в ходе наводнения смыло дом, где находились две девушки и один ребенок. Спустя время появились сообщения о том, что из-за наводнения пострадал мужчина, который находился в тот момент в своей машине.
Ранее сообщалось о наводнении в Сочи в результате обильных дождей. В ночь на 14 июля вода в реке Мацеста поднялась выше нормы. По словам метеоролога Леонида Старкова, в городе сохраняется неустойчивая погода.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.