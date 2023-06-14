В ночь на 14 июня в Сочи произошло сильное наводнение из-за ливня и схода реки
В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.
- Из-за ливня уровень воды в реке Мацеста (Хостинский район) поднялся до критического уровня, после чего вода вышла из берегов. Она начала подтапливать проезжую часть, а также задела территорию частного сектора.
- Вода затопила придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
- Из-за сильного ливня и водных потоков была повреждена сеть газопровода. На место происшествия выехали все местные службы реагирования.
- Была начата работа по регулированию последствий наводнения. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского был организован оперативный штаб. Всего с последствиями чрезвычайного происшествия справляются 184 человека и 42 единицы техники.
- В результате ливня подтоплены четыре территории города. Вода также попала на первые этажи внутренних помещений зданий.
- Власти Сочи предупредили местных жителей, что штормовое предупреждение продолжает действовать в городе. Отмечается, что уровень воды в реках может продолжать подниматься.
- Власти не исключают, что потребуется эвакуация людей. На этот случай вдоль русла реки включили сиренно-речевые установки.
В Сочи из-за дождей из берегов вышла река Мацеста
Вода из реки проникла на проезжую часть города
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