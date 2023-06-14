Что известно о наводнении в Сочи. Фото, видео

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Виды Сочи, горная местность, природа краснодарского края, улица краснофлотская
В ночь на 14 июня в Сочи произошло сильное наводнение из-за ливня и схода реки Фото:

В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.

  • Из-за ливня уровень воды в реке Мацеста (Хостинский район) поднялся до критического уровня, после чего вода вышла из берегов. Она начала подтапливать проезжую часть, а также задела территорию частного сектора.
  • Вода затопила придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
  • Из-за сильного ливня и водных потоков была повреждена сеть газопровода. На место происшествия выехали все местные службы реагирования.
  • Была начата работа по регулированию последствий наводнения. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского был организован оперативный штаб. Всего с последствиями чрезвычайного происшествия справляются 184 человека и 42 единицы техники.
  • В результате ливня подтоплены четыре территории города. Вода также попала на первые этажи внутренних помещений зданий.
  • Власти Сочи предупредили местных жителей, что штормовое предупреждение продолжает действовать в городе. Отмечается, что уровень воды в реках может продолжать подниматься.
  • Власти не исключают, что потребуется эвакуация людей. На этот случай вдоль русла реки включили сиренно-речевые установки.

В Сочи из-за дождей из берегов вышла река Мацеста
В Сочи из-за дождей из берегов вышла река Мацеста
Фото:

Вода из реки проникла на проезжую часть города
Вода из реки проникла на проезжую часть города
Фото:

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В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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