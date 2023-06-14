В ночь на 14 июня в Сочи произошло сильное наводнение из-за ливня и схода реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.

Из-за ливня уровень воды в реке Мацеста (Хостинский район) поднялся до критического уровня, после чего вода вышла из берегов. Она начала подтапливать проезжую часть, а также задела территорию частного сектора.

Вода затопила придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за сильного ливня и водных потоков была повреждена сеть газопровода. На место происшествия выехали все местные службы реагирования.

Была начата работа по регулированию последствий наводнения. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского был организован оперативный штаб. Всего с последствиями чрезвычайного происшествия справляются 184 человека и 42 единицы техники.

В результате ливня подтоплены четыре территории города. Вода также попала на первые этажи внутренних помещений зданий.

Власти Сочи предупредили местных жителей, что штормовое предупреждение продолжает действовать в городе. Отмечается, что уровень воды в реках может продолжать подниматься.

Власти не исключают, что потребуется эвакуация людей. На этот случай вдоль русла реки включили сиренно-речевые установки.

В Сочи из-за дождей из берегов вышла река Мацеста Фото: telegram-канал «Говорит Москва»