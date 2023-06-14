Метеоролог Старков заявил, что Сочи ждет очередная волна наводнений

15 июня 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В период неустойчивой погоды реки могут выходить из берегов, отметил Леонид Старков Фото (архив): Александр Кулаковский © URA.RU В Сочи сохраняется неустойчивая погода, поэтому нельзя исключать новых наводнений. Любые реки могут выйти из берегов, отметил в беседе с URA.RU ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «В районе большого Сочи все реки потенциально-опасные. Теоретически они все могут выходить из берегов в период неустойчивой погоды, которая сопровождается ливневыми дождями, местами сильными. Статистика показывает, что в то или иное время так и происходит. Не только летом. Влажный сезон там как раз в холодное полугодие. Зимой осадков выпадает еще больше, чем летом. Да, может [в ближайшее время быть повторение чего-то серьезного]. Неустойчивая погода в Сочи сохраняется», — объяснил Леонид Старков. Новость по теме Что известно о наводнении в Сочи. Фото, видео По словам метеоролога, от места и времени выпадения осадков зависит, какая из рек Сочи дальше выйдет из берегов. «Все зависит от места и времени выпадения осадков. Если, грубо говоря, одно кучево-дождевое облако (ливневое, грозовое. — прим. URA.RU) придет на один склон горы и там за час выльется 15 миллиметров дождя, то все это попадет, как вариант, в Соченку,в Мзымту, Мацесту. Все реки — они потенциально опасны», — добавил Старков. После сильного ливня в ночь с 13 на 14 июня вода в реке Мацеста (Сочи) поднялась выше нормы и вышла из берегов. Были подтоплены четыре территории. Власти не исключили возможность эвакуации людей. После чего из берегов вышла река Мзымта. Это стало причиной размытия двух автомобильных мостов. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, пока не восстановится хорошая погода, пляжные зоны в городе будут временно закрыты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сочи сохраняется неустойчивая погода, поэтому нельзя исключать новых наводнений. Любые реки могут выйти из берегов, отметил в беседе с URA.RU ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «В районе большого Сочи все реки потенциально-опасные. Теоретически они все могут выходить из берегов в период неустойчивой погоды, которая сопровождается ливневыми дождями, местами сильными. Статистика показывает, что в то или иное время так и происходит. Не только летом. Влажный сезон там как раз в холодное полугодие. Зимой осадков выпадает еще больше, чем летом. Да, может [в ближайшее время быть повторение чего-то серьезного]. Неустойчивая погода в Сочи сохраняется», — объяснил Леонид Старков. По словам метеоролога, от места и времени выпадения осадков зависит, какая из рек Сочи дальше выйдет из берегов. «Все зависит от места и времени выпадения осадков. Если, грубо говоря, одно кучево-дождевое облако (ливневое, грозовое. — прим. URA.RU) придет на один склон горы и там за час выльется 15 миллиметров дождя, то все это попадет, как вариант, в Соченку,в Мзымту, Мацесту. Все реки — они потенциально опасны», — добавил Старков. После сильного ливня в ночь с 13 на 14 июня вода в реке Мацеста (Сочи) поднялась выше нормы и вышла из берегов. Были подтоплены четыре территории. Власти не исключили возможность эвакуации людей. После чего из берегов вышла река Мзымта. Это стало причиной размытия двух автомобильных мостов. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, пока не восстановится хорошая погода, пляжные зоны в городе будут временно закрыты.