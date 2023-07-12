Столтенберг приветствовал идею о гарантиях безопасности Киеву

Намерение предоставить Украине гарантии безопасности является очень важным, заявил Йенс СтолтенбергФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Намерение некоторых стран-членов НАТО предоставить долгосрочную поддержку безопасности Украины вызывает одобрение. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Я приветствую намерение союзников предоставить долгосрочную поддержку безопасности Украины», — передает слова Столтенберга РИА Новости. Он добавил, что конкретные детали данных гарантий безопасности пока не были официально объявлены. Генсек НАТО также подчеркнул важность обеспечения достаточных механизмов безопасности для Украины после окончания украинского конфликта.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от западных стран не должны заменить членство Украины в НАТО. Он отметил, что эти гарантии могут быть озвучены на текущем саммите НАТО Группой семи (G7). Позже стало известно, что Польша и Румыния готовы подписать декларацию G7, в которой украинской стороне будут предоставлены гарантиями безопасности, передает Pravda.Ru.
Намерение некоторых стран-членов НАТО предоставить долгосрочную поддержку безопасности Украины вызывает одобрение. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Я приветствую намерение союзников предоставить долгосрочную поддержку безопасности Украины», — передает слова Столтенберга РИА Новости. Он добавил, что конкретные детали данных гарантий безопасности пока не были официально объявлены. Генсек НАТО также подчеркнул важность обеспечения достаточных механизмов безопасности для Украины после окончания украинского конфликта. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от западных стран не должны заменить членство Украины в НАТО. Он отметил, что эти гарантии могут быть озвучены на текущем саммите НАТО Группой семи (G7). Позже стало известно, что Польша и Румыния готовы подписать декларацию G7, в которой украинской стороне будут предоставлены гарантиями безопасности, передает Pravda.Ru.