Зеленский поставил новое условие странам НАТО

Владимир Зеленский призвал Запад сосредоточится на вступлении Украины в НАТО.Фото: Официальный сайт президента Украины
Гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Гарантии безопасности Украине от западных стран не должны заменить Украине членство в альянс», — передает слова Зеленского официальный сайт альянса. Он добавил, что соответствующие гарантии могут быть озвучены на ныне проходящем саммите НАТО Группой семи (G7).
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил беспокойство относительно гарантий безопасности, которые Украина получит от стран G7 на втором дне саммита альянса в Вильнюсе. Он заявил, что хочет узнать цену этих обещаний. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил скептическую оценку итогам саммита НАТО в Вильнюсе для Украины, передает Life.
Гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Гарантии безопасности Украине от западных стран не должны заменить Украине членство в альянс», — передает слова Зеленского официальный сайт альянса. Он добавил, что соответствующие гарантии могут быть озвучены на ныне проходящем саммите НАТО Группой семи (G7). Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил беспокойство относительно гарантий безопасности, которые Украина получит от стран G7 на втором дне саммита альянса в Вильнюсе. Он заявил, что хочет узнать цену этих обещаний. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил скептическую оценку итогам саммита НАТО в Вильнюсе для Украины, передает Life.