Военный аналитик раскрыл вооружение, из-за поставки которого Россия ударит по Офису Зеленского

Военный аналитик Михайлов: в ответ на атаки с помощью ATACMS Россия ударит по Офису Зеленского

13 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS являются «красной линией», считает Александр Михайлов Фото: U.S. Army/Public Domain Американские дальнобойные ракеты ATACMS являются «красной линией». При передаче их Киеву, и в случае применения ВСУ, Россия будет вынуждена в ответ уничтожить центры принятия решений: здание Офиса президента Украины, Минобороны, Верховной Рады, государственных органов управления, объяснил в беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Это изначально были „красные линии“, и они озвучивались нашей стороной. Поэтому, я думаю, что США не рискнут давать ATACMS Украине, а если рискнут, то только в том случае, когда на военно-политическом руководстве Украины американцы поставят свой крест. Потому что, если Киев применит эти дальнобойные ракеты по территории РФ, то нам придется уничтожить их центры принятия решений: здание Офиса президента, Минобороны, Верховной Рады, государственных органов управления. Мы же пока ни одно из них не разрушили. Все стоит, в Киеве все работает. Никто никого пальцем не трогает, потому что есть договоренности, что у нас зона боевых действий СВО находится на юго-востоке Украины. На столицу никто ничего не направляет», — подчеркнул Александр Михайлов. По словам военного аналитика, американские ракеты ATACMS могут достать до Воронежа, Липецка, Ростова-на-Дону. «Сейчас на руках у украинского режима есть поставленные США дальнобойные вооружения типа реактивных систем залпового огня, те же самые HIMARS, которые бьют на 80 километров. По сути, 80 километров прострелит практически всю зону СВО. Есть тяжелая дальнобойная артиллерия, есть РСЗО, есть даже Storm Shadow, ракеты авиационного применения, которые достигают более 150-160 километров, то есть можно дострелить и до Крыма, и до традиционно-российских регионов Черноземья. А эти ATACMS бьют до 300 километров. Можно добить и до Воронежа, и до Липецка, и до Тамбова, до Курска и до Ростова-на-Дону. Даже если американцы и сделают какую-нибудь показную акцию — выдадут несколько ракет, то очень долго будут трястись над ними, рассказывать нашей стране, что возьмут клятвенное обещание с Киева, что те не будут применять их по российским территория», — отметил Михайлов. Ранее издание The New York Times сообщило, со ссылкой на источники, что в администрации президента США Джо Байдена идет обсуждение вопросов поставок Украине ракет ATACMS. Сроки пока не названы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские дальнобойные ракеты ATACMS являются «красной линией». При передаче их Киеву, и в случае применения ВСУ, Россия будет вынуждена в ответ уничтожить центры принятия решений: здание Офиса президента Украины, Минобороны, Верховной Рады, государственных органов управления, объяснил в беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Это изначально были „красные линии“, и они озвучивались нашей стороной. Поэтому, я думаю, что США не рискнут давать ATACMS Украине, а если рискнут, то только в том случае, когда на военно-политическом руководстве Украины американцы поставят свой крест. Потому что, если Киев применит эти дальнобойные ракеты по территории РФ, то нам придется уничтожить их центры принятия решений: здание Офиса президента, Минобороны, Верховной Рады, государственных органов управления. Мы же пока ни одно из них не разрушили. Все стоит, в Киеве все работает. Никто никого пальцем не трогает, потому что есть договоренности, что у нас зона боевых действий СВО находится на юго-востоке Украины. На столицу никто ничего не направляет», — подчеркнул Александр Михайлов. По словам военного аналитика, американские ракеты ATACMS могут достать до Воронежа, Липецка, Ростова-на-Дону. «Сейчас на руках у украинского режима есть поставленные США дальнобойные вооружения типа реактивных систем залпового огня, те же самые HIMARS, которые бьют на 80 километров. По сути, 80 километров прострелит практически всю зону СВО. Есть тяжелая дальнобойная артиллерия, есть РСЗО, есть даже Storm Shadow, ракеты авиационного применения, которые достигают более 150-160 километров, то есть можно дострелить и до Крыма, и до традиционно-российских регионов Черноземья. А эти ATACMS бьют до 300 километров. Можно добить и до Воронежа, и до Липецка, и до Тамбова, до Курска и до Ростова-на-Дону. Даже если американцы и сделают какую-нибудь показную акцию — выдадут несколько ракет, то очень долго будут трястись над ними, рассказывать нашей стране, что возьмут клятвенное обещание с Киева, что те не будут применять их по российским территория», — отметил Михайлов. Ранее издание The New York Times сообщило, со ссылкой на источники, что в администрации президента США Джо Байдена идет обсуждение вопросов поставок Украине ракет ATACMS. Сроки пока не названы.