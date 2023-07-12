Минобороны: ВСУ продолжили наступление на трех направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, ВСУ, stock
ВСУ продолжают наступать на трех направлениях, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на трех направлениях. Это донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВСУ продолжают попытки наступления на донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. [Данное наступление продолжается] в течении суток», — передает военное российское ведомство.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины продолжают наступление на трех направлениях. Это донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВСУ продолжают попытки наступления на донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. [Данное наступление продолжается] в течении суток», — передает военное российское ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...