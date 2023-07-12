Минобороны: ВСУ продолжили наступление на трех направлениях

ВСУ продолжают наступать на трех направлениях, передает Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины продолжают наступление на трех направлениях. Это донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВСУ продолжают попытки наступления на донецкое, южно-донецкое и краснолиманское направления. [Данное наступление продолжается] в течении суток», — передает военное российское ведомство.
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