Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов

Российские активы по-прежнему останутся замороженными, сообщили в G7
Активы России, находящиеся в юрисдикциях стран большой семерки (G7), будут заморожены до момента, когда Россия возместит ущерб, якобы причиненный Украине. Об этом говорится в декларации стран G7.
«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — говорится в сообщении G7. Там добавили, что большая семерка признает необходимость создания международного механизма для компенсации ущерба. Также страны готовы рассмотреть возможность разработки соответствующих инструментов.
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