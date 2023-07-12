Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов

Страны G7: активы РФ останутся замороженными до возмещения Россией ущерба Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, чиновник, купюры, экономика, инфляция, сто рублей, банкноты, 100, взятка, гознак, эмиссия
Российские активы по-прежнему останутся замороженными, сообщили в G7 Фото:

Активы России, находящиеся в юрисдикциях стран большой семерки (G7), будут заморожены до момента, когда Россия возместит ущерб, якобы причиненный Украине. Об этом говорится в декларации стран G7.

«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — говорится в сообщении G7. Там добавили, что большая семерка признает необходимость создания международного механизма для компенсации ущерба. Также страны готовы рассмотреть возможность разработки соответствующих инструментов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активы России, находящиеся в юрисдикциях стран большой семерки (G7), будут заморожены до момента, когда Россия возместит ущерб, якобы причиненный Украине. Об этом говорится в декларации стран G7. «Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — говорится в сообщении G7. Там добавили, что большая семерка признает необходимость создания международного механизма для компенсации ущерба. Также страны готовы рассмотреть возможность разработки соответствующих инструментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...