Mash: ВСУ начали массированный обстрел Белгородской области 12 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 + ВСУ совершают обстрел Белгородской области, пишет Mash Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замечен массированный минометный обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области. Обстрел затронул пять населенных пунктов в Краснояружском районе. «ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате одного из артиллерийских снарядов, ударившего в ЛЭП, село Графовка было полностью обесточено. Информации о пострадавших пока нет, однако прибытие снарядов было зафиксировано в селах Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселке Прилесье, передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Замечен массированный минометный обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области. Обстрел затронул пять населенных пунктов в Краснояружском районе. «ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате одного из артиллерийских снарядов, ударившего в ЛЭП, село Графовка было полностью обесточено. Информации о пострадавших пока нет, однако прибытие снарядов было зафиксировано в селах Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселке Прилесье, передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям