Mash: ВСУ начали массированный обстрел Белгородской области

Замечен массированный минометный обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области. Обстрел затронул пять населенных пунктов в Краснояружском районе.
«ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате одного из артиллерийских снарядов, ударившего в ЛЭП, село Графовка было полностью обесточено. Информации о пострадавших пока нет, однако прибытие снарядов было зафиксировано в селах Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселке Прилесье, передает telegram-канал.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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