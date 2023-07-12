Mash: ВСУ начали массированный обстрел Белгородской области

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ совершают обстрел Белгородской области, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замечен массированный минометный обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области. Обстрел затронул пять населенных пунктов в Краснояружском районе.

«ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате одного из артиллерийских снарядов, ударившего в ЛЭП, село Графовка было полностью обесточено. Информации о пострадавших пока нет, однако прибытие снарядов было зафиксировано в селах Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселке Прилесье, передает telegram-канал.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Замечен массированный минометный обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области. Обстрел затронул пять населенных пунктов в Краснояружском районе. «ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате одного из артиллерийских снарядов, ударившего в ЛЭП, село Графовка было полностью обесточено. Информации о пострадавших пока нет, однако прибытие снарядов было зафиксировано в селах Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселке Прилесье, передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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