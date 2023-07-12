12 июля 2023

Пермские автодилеры предупреждают о росте цен на автомобили

Автодилер Бояршинова: цены на автомобили повысятся с 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение цен коснется юридических и физических лиц Фото:

Представители автомобильного бизнеса в Перми ожидают увеличения цен на новые и подержанные машины из-за повышения стоимости утилизационного сбора. Подорожание коснется импортных автомобилей.

«С 1 августа этого года будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставка утильсбора на легковые автомобили вырастет в 1,7 — 3,7 раза. Это значит, что увеличится стоимость автомобилей, ввозимых из-за рубежа, в том числе из Китая», — рассказала генеральный директор компании «Верра» Анна Бояршинова в соцсети «ВКонтакте».

Утилизационный сбор обяжут платить не только юридических, но и физических лиц, если они ввозят автомобили для перепродажи. Из-за этого могут появиться новые схемы обмана при покупке автомобиля с рук, предупреждает Бояршинова.

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Представители автомобильного бизнеса в Перми ожидают увеличения цен на новые и подержанные машины из-за повышения стоимости утилизационного сбора. Подорожание коснется импортных автомобилей. «С 1 августа этого года будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставка утильсбора на легковые автомобили вырастет в 1,7 — 3,7 раза. Это значит, что увеличится стоимость автомобилей, ввозимых из-за рубежа, в том числе из Китая», — рассказала генеральный директор компании «Верра» Анна Бояршинова в соцсети «ВКонтакте». Утилизационный сбор обяжут платить не только юридических, но и физических лиц, если они ввозят автомобили для перепродажи. Из-за этого могут появиться новые схемы обмана при покупке автомобиля с рук, предупреждает Бояршинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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