Пермские автодилеры предупреждают о росте цен на автомобили

Представители автомобильного бизнеса в Перми ожидают увеличения цен на новые и подержанные машины из-за повышения стоимости утилизационного сбора. Подорожание коснется импортных автомобилей.
«С 1 августа этого года будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставка утильсбора на легковые автомобили вырастет в 1,7 — 3,7 раза. Это значит, что увеличится стоимость автомобилей, ввозимых из-за рубежа, в том числе из Китая», — рассказала генеральный директор компании «Верра» Анна Бояршинова в соцсети «ВКонтакте».
Утилизационный сбор обяжут платить не только юридических, но и физических лиц, если они ввозят автомобили для перепродажи. Из-за этого могут появиться новые схемы обмана при покупке автомобиля с рук, предупреждает Бояршинова.
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