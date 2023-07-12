Пермские автодилеры предупреждают о росте цен на автомобили

Автодилер Бояршинова: цены на автомобили повысятся с 1 августа

13 июля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Повышение цен коснется юридических и физических лиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители автомобильного бизнеса в Перми ожидают увеличения цен на новые и подержанные машины из-за повышения стоимости утилизационного сбора. Подорожание коснется импортных автомобилей. «С 1 августа этого года будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставка утильсбора на легковые автомобили вырастет в 1,7 — 3,7 раза. Это значит, что увеличится стоимость автомобилей, ввозимых из-за рубежа, в том числе из Китая», — рассказала генеральный директор компании «Верра» Анна Бояршинова в соцсети «ВКонтакте». Утилизационный сбор обяжут платить не только юридических, но и физических лиц, если они ввозят автомобили для перепродажи. Из-за этого могут появиться новые схемы обмана при покупке автомобиля с рук, предупреждает Бояршинова.

Представители автомобильного бизнеса в Перми ожидают увеличения цен на новые и подержанные машины из-за повышения стоимости утилизационного сбора. Подорожание коснется импортных автомобилей. «С 1 августа этого года будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставка утильсбора на легковые автомобили вырастет в 1,7 — 3,7 раза. Это значит, что увеличится стоимость автомобилей, ввозимых из-за рубежа, в том числе из Китая», — рассказала генеральный директор компании «Верра» Анна Бояршинова в соцсети «ВКонтакте». Утилизационный сбор обяжут платить не только юридических, но и физических лиц, если они ввозят автомобили для перепродажи. Из-за этого могут появиться новые схемы обмана при покупке автомобиля с рук, предупреждает Бояршинова.