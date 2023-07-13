Эрдоган обратится к Путину с личной просьбой

Эрдоган обсудит с Путиным покупку нескольких самолетов-амфибий для борьбы с пожарами в Турции
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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Реджеп Эрдоган запросил у России несколько самолетов-амфибий для борьбы с пожарами Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом Эрдоган рассказал после возвращение с саммита НАТО в Вильнюсе.

«При личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий», — передает слова Эрдогана Sabah. Он добавил, что власти выделили 100 миллионов лир на покупку вертолетов и самолетов для Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Самолеты-амфибии считаются эффективным средством для борьбы с пожарами. Турция столкнулась с высокими температурами и лесными пожарами, которые возникают практически ежедневно в различных регионах страны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом Эрдоган рассказал после возвращение с саммита НАТО в Вильнюсе. «При личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий», — передает слова Эрдогана Sabah. Он добавил, что власти выделили 100 миллионов лир на покупку вертолетов и самолетов для Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Самолеты-амфибии считаются эффективным средством для борьбы с пожарами. Турция столкнулась с высокими температурами и лесными пожарами, которые возникают практически ежедневно в различных регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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