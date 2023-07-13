Эрдоган обратится к Путину с личной просьбой

Реджеп Эрдоган запросил у России несколько самолетов-амфибий для борьбы с пожарамиФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом Эрдоган рассказал после возвращение с саммита НАТО в Вильнюсе.
«При личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий», — передает слова Эрдогана Sabah. Он добавил, что власти выделили 100 миллионов лир на покупку вертолетов и самолетов для Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Самолеты-амфибии считаются эффективным средством для борьбы с пожарами. Турция столкнулась с высокими температурами и лесными пожарами, которые возникают практически ежедневно в различных регионах страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом Эрдоган рассказал после возвращение с саммита НАТО в Вильнюсе. «При личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий», — передает слова Эрдогана Sabah. Он добавил, что власти выделили 100 миллионов лир на покупку вертолетов и самолетов для Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Самолеты-амфибии считаются эффективным средством для борьбы с пожарами. Турция столкнулась с высокими температурами и лесными пожарами, которые возникают практически ежедневно в различных регионах страны.