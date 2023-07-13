«Единая Россия» поможет детям участников СВО собраться в школу. Фото

13 июля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» запустила ежегодную инициативу под названием «Собери ребенка в школу», которая будет охватывать всю страну. Целью акции является предоставление рюкзаков со школьными принадлежностями детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детям-инвалидам. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и школьникам из новых регионов. «Стартовала ежегодная акция под названием «Собери ребенка в школу», организованная партией «Единая Россия», — сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа» и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. Она добавила, что в прошлом году более 200 тысяч школьников по всей стране получили помощь к 1 сентября. В рамках акции «Единая Россия» организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей, включая канцелярию, наборы для детского творчества, школьную форму, обувь, рюкзаки и спортивный инвентарь. Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин отметил, что в прошлом году более 40 тысяч школьников в новых регионах получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году «Единая Россия» также предоставит школьные наборы первоклассникам и детям из малообеспеченных и многодетных семей. Волонтеры партии будут доставлять необходимые вещи домой жителям, которые не смогут самостоятельно получить их. «Традиционная акция „Собери ребенка в школу“ стартует и в нашем регионе. В прошлом году мы опробовали новый формат: на базе приемной организовали пункт сбора макулатуры. Исписанные учебные тетради, блокноты, старые газеты, журналы направили в специализированный пункт приема вторсырья и на вырученные средства закупили тетради, ручки, карандаши, линейки и другие школьные принадлежности. В этом году мы решили приобрести подарочные сертификаты в канцелярский магазин, чтобы семьи сами определились, что им необходимо в первую очередь», — заявила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Ольга Баланчук. Акция поможет детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям, пострадавшим от весенних пожаров, заключила Баланчук. По ее словам, такой формат помощи нашел положительный отклик у неравнодушных зауральцев, депутатов всех уровней, представителей государственных и некоммерческих организаций. В Курганской области стартовала акция «Собери ребенка в школу» Фото: курганское отделение «Единой России» Школьные наборы получат малообеспеченные семьи Фото: курганское отделение «Единой России» В рамках акции будут предоставлены тетради, ручки и иные школьные принадлежности Фото: курганское отделение «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» запустила ежегодную инициативу под названием «Собери ребенка в школу», которая будет охватывать всю страну. Целью акции является предоставление рюкзаков со школьными принадлежностями детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детям-инвалидам. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и школьникам из новых регионов. «Стартовала ежегодная акция под названием «Собери ребенка в школу», организованная партией «Единая Россия», — сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа» и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. Она добавила, что в прошлом году более 200 тысяч школьников по всей стране получили помощь к 1 сентября. В рамках акции «Единая Россия» организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей, включая канцелярию, наборы для детского творчества, школьную форму, обувь, рюкзаки и спортивный инвентарь. Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин отметил, что в прошлом году более 40 тысяч школьников в новых регионах получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году «Единая Россия» также предоставит школьные наборы первоклассникам и детям из малообеспеченных и многодетных семей. Волонтеры партии будут доставлять необходимые вещи домой жителям, которые не смогут самостоятельно получить их. «Традиционная акция „Собери ребенка в школу“ стартует и в нашем регионе. В прошлом году мы опробовали новый формат: на базе приемной организовали пункт сбора макулатуры. Исписанные учебные тетради, блокноты, старые газеты, журналы направили в специализированный пункт приема вторсырья и на вырученные средства закупили тетради, ручки, карандаши, линейки и другие школьные принадлежности. В этом году мы решили приобрести подарочные сертификаты в канцелярский магазин, чтобы семьи сами определились, что им необходимо в первую очередь», — заявила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Ольга Баланчук. Акция поможет детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям, пострадавшим от весенних пожаров, заключила Баланчук. По ее словам, такой формат помощи нашел положительный отклик у неравнодушных зауральцев, депутатов всех уровней, представителей государственных и некоммерческих организаций.