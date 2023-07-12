В ХМАО на выходных вернется тридцатиградусная жара

В западной части Югры на выходных потеплеет до +25-30 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В западных районах Ханты-Мансийского автономного округа на выходных потеплеет до 25-30 градусов жары. В субботу при этом местами ожидается кратковременный дождь, а в воскресенье — погода в основном без осадков. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«В субботу, 15 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +17, +22. 16 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25, в западных районах до +30», — сообщают синоптики на своем сайте.

По информации сервиса «Яндекс Погода», в Сургуте 15 июля днем ожидается до +19, а 16 июля потеплеет до +25 градусов. В Нижневартовске на выходных прохладнее — от +17 до +21. В Ханты-Мансийске в субботу днем столбик термометра поднимется до +19, а в воскресенье — до +25.

Ранее URA.RU рассказывало, что синоптики предупредили жителей ХМАО об опасных погодных явлениях на пятницу, 14 июля, ожидаются ливневые дожди, грозы, крупный град и сильный ветер.