Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасных погодных явлениях

На территории ХМАО ожидаются опасные погодные явления
В Ханты-Мансийском автономном округе 13 и 14 июля ожидаются ливневые дожди, грозы и крупный град. Также синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 25 м/с.
«По Ханты-Мансийскому автономному округу 13—14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте Обь-Иртышское управления по гидрометеослужбе.
Ранее сообщалось, что в июле жителей ХМАО и ЯНАО ожидает жаркая и сухая погода. Такая погода способствует возникновению и распространению лесных пожаров на территории округов.
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