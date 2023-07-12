12 июля 2023
11 июля 2023

Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасных погодных явлениях

На ХМАО надвигаются ливни, грозы, град и ураган
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
На территории ХМАО ожидаются опасные погодные явления Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе 13 и 14 июля ожидаются ливневые дожди, грозы и крупный град. Также синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 25 м/с.

«По Ханты-Мансийскому автономному округу 13—14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте Обь-Иртышское управления по гидрометеослужбе.

Ранее сообщалось, что в июле жителей ХМАО и ЯНАО ожидает жаркая и сухая погода. Такая погода способствует возникновению и распространению лесных пожаров на территории округов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе 13 и 14 июля ожидаются ливневые дожди, грозы и крупный град. Также синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 25 м/с. «По Ханты-Мансийскому автономному округу 13—14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте Обь-Иртышское управления по гидрометеослужбе. Ранее сообщалось, что в июле жителей ХМАО и ЯНАО ожидает жаркая и сухая погода. Такая погода способствует возникновению и распространению лесных пожаров на территории округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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