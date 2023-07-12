Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасных погодных явлениях

На ХМАО надвигаются ливни, грозы, град и ураган

На территории ХМАО ожидаются опасные погодные явления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе 13 и 14 июля ожидаются ливневые дожди, грозы и крупный град. Также синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами более 25 м/с.

«По Ханты-Мансийскому автономному округу 13—14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте Обь-Иртышское управления по гидрометеослужбе.

Ранее сообщалось, что в июле жителей ХМАО и ЯНАО ожидает жаркая и сухая погода. Такая погода способствует возникновению и распространению лесных пожаров на территории округов.