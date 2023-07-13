Путин развеял надежды Украины по членству в НАТО

Путин: вступление в НАТО не повысит безопасность Украины

13 июля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО усиливает напряжение в мире, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление в НАТО не повышает безопасность Украины и в целом делает мир более уязвимым, ведет к напряжению на международной арене. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Я уверен, что вступление в НАТО не повысит безопасность Украины», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее. По мнению Путина, возможное вступление Украины в Североатлантический союз стало одной из причин специальной военной операции. Ранее стало известно, что Россия будет продолжать свои действия в рамках специальной военной операции на Украине с целью предотвратить вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет настаивать на выполнении своих задач и защите своих интересов, включая противодействие расширению НАТО и отказу Украины от членства в нем. Также Путин отметил, что альянс все больше втягивается в конфликт на Украине, передает RT.

Вступление в НАТО не повышает безопасность Украины и в целом делает мир более уязвимым, ведет к напряжению на международной арене. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Я уверен, что вступление в НАТО не повысит безопасность Украины», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее. По мнению Путина, возможное вступление Украины в Североатлантический союз стало одной из причин специальной военной операции. Ранее стало известно, что Россия будет продолжать свои действия в рамках специальной военной операции на Украине с целью предотвратить вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет настаивать на выполнении своих задач и защите своих интересов, включая противодействие расширению НАТО и отказу Украины от членства в нем. Также Путин отметил, что альянс все больше втягивается в конфликт на Украине, передает RT.