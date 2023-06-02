Песков: Россия не даст Украине вступить в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия не допустит расширения НАТО, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Россия будет выполнять свои задачи в ходе спецоперации на Украине. Одна из них — не допустить вступление Киева в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Россия будет добиваться выполнения своих задач и обеспечивать собственные интересы. Это исключает расширение НАТО, в том числе и членство Украины», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также уточнил, что Киев по-прежнему не хочет решать все вопросы с Россией за столом переговоров.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет выполнять свои задачи в ходе спецоперации на Украине. Одна из них — не допустить вступление Киева в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Россия будет добиваться выполнения своих задач и обеспечивать собственные интересы. Это исключает расширение НАТО, в том числе и членство Украины», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также уточнил, что Киев по-прежнему не хочет решать все вопросы с Россией за столом переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...