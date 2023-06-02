Песков: Россия не даст Украине вступить в НАТО

Россия не допустит расширения НАТО, уточнил Дмитрий Песков
Россия будет выполнять свои задачи в ходе спецоперации на Украине. Одна из них — не допустить вступление Киева в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Россия будет добиваться выполнения своих задач и обеспечивать собственные интересы. Это исключает расширение НАТО, в том числе и членство Украины», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также уточнил, что Киев по-прежнему не хочет решать все вопросы с Россией за столом переговоров.
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