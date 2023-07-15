Турэксперт назвал самый развивающийся курорт в России

Президент ОСИГ Волков: Калининград — самый динамично развивающийся курорт в РФ

16 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Калининградская область еще не до конца раскрыла свой туристический потенциал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым динамично развивающимся туристическим регионом в России является Калининградская область. Об этом URA.RU рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. «Я бы говорил про Калининградскую область, потому что она становится разносторонне развитой. Общепит, размещение. Регион становится интересным, с особенной изюминкой среди прочих. Бум у них начался в 2020 году, в 2021-м уже была стопроцентная загрузка. Фишка в том, что там есть море. Пусть холодное, но море. Люди ищут альтернативы», — сказал Алексей Волков. Президент ОСИГ подчеркнул, что регион еще не до конца реализовал свой туристический потенциал. «Многие ищут альтернативные направления при закрытой Европе. Вы фактически попадаете в Европу. Также гастрономия, национальная кухня. Выстрелила эта фишка. Все сейчас стараются попробовать там местные рестораны, и это работает и развивается. Открываются новые кафе, приезжают крутые шеф-повара», — добавил собеседник агентства. Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с URA.RU сообщил, что дешевле всего провести летний отпуск можно в Санкт-Петербурге и Калининградской области, где за путевку придется заплатить до 65 тысяч рублей. Также менее 100 000 рублей обойдется тур в Адлер или Абхазию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым динамично развивающимся туристическим регионом в России является Калининградская область. Об этом URA.RU рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. «Я бы говорил про Калининградскую область, потому что она становится разносторонне развитой. Общепит, размещение. Регион становится интересным, с особенной изюминкой среди прочих. Бум у них начался в 2020 году, в 2021-м уже была стопроцентная загрузка. Фишка в том, что там есть море. Пусть холодное, но море. Люди ищут альтернативы», — сказал Алексей Волков. Президент ОСИГ подчеркнул, что регион еще не до конца реализовал свой туристический потенциал. «Многие ищут альтернативные направления при закрытой Европе. Вы фактически попадаете в Европу. Также гастрономия, национальная кухня. Выстрелила эта фишка. Все сейчас стараются попробовать там местные рестораны, и это работает и развивается. Открываются новые кафе, приезжают крутые шеф-повара», — добавил собеседник агентства. Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с URA.RU сообщил, что дешевле всего провести летний отпуск можно в Санкт-Петербурге и Калининградской области, где за путевку придется заплатить до 65 тысяч рублей. Также менее 100 000 рублей обойдется тур в Адлер или Абхазию.