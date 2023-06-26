Куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей

Турэксперт Козырев: летний отпуск выгодно провести в Питере и Калининграде

27 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Туры в ОАЭ подешевели на 15%, сказал Олег Козырев. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дешевле всего провести летний отпуск можно в Санкт-Петербурге и Калининградской области, где за путевку придется заплатить до 65 тысяч рублей. Также менее 100 000 рублей обойдется тур в Адлер или Абхазию. Об этом URA.RU сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. «Рост цен на путешествия вовсе не означает, что нельзя найти выгодные варианты и хорошо провести отпуск. Самыми бюджетным остаются российские курорты. Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей. Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Отпуск в Северной столице обойдется менее 50 тысяч рублей, а в самом западном российском регионе — около 65 тысяч рублей», — сказал Олег Козырев. Курорты Краснодарского края уже немного дороже, отметил эксперт. «Адлер — 93 тысячи рублей в среднем за тур, Сочи-Центр — 106 тысяч. В этом сезоне россияне делают ставку на комфорт, а не на бюджетность, поэтому средняя стоимость купленных туров подросла. В частности, туристы стали чаще приобретать отели уровня „четыре звезды“, хотя раньше предпочитали „три“», — объяснил специалист по туризму. Среди зарубежных направлений также есть страны, где за отдых не придется отдавать баснословны суммы. «Тут ниже всего цены на отдых в Абхазии — 74 тысячи рублей в среднем за тур. Интересно, что подешевело только одно направление — ОАЭ. Средний чек поездки в Эмираты снизился на 15%. Сейчас он вместо 150 тысяч рублей за тур составляет 125 тысяч», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дешевле всего провести летний отпуск можно в Санкт-Петербурге и Калининградской области, где за путевку придется заплатить до 65 тысяч рублей. Также менее 100 000 рублей обойдется тур в Адлер или Абхазию. Об этом URA.RU сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. «Рост цен на путешествия вовсе не означает, что нельзя найти выгодные варианты и хорошо провести отпуск. Самыми бюджетным остаются российские курорты. Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей. Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Отпуск в Северной столице обойдется менее 50 тысяч рублей, а в самом западном российском регионе — около 65 тысяч рублей», — сказал Олег Козырев. Курорты Краснодарского края уже немного дороже, отметил эксперт. «Адлер — 93 тысячи рублей в среднем за тур, Сочи-Центр — 106 тысяч. В этом сезоне россияне делают ставку на комфорт, а не на бюджетность, поэтому средняя стоимость купленных туров подросла. В частности, туристы стали чаще приобретать отели уровня „четыре звезды“, хотя раньше предпочитали „три“», — объяснил специалист по туризму. Среди зарубежных направлений также есть страны, где за отдых не придется отдавать баснословны суммы. «Тут ниже всего цены на отдых в Абхазии — 74 тысячи рублей в среднем за тур. Интересно, что подешевело только одно направление — ОАЭ. Средний чек поездки в Эмираты снизился на 15%. Сейчас он вместо 150 тысяч рублей за тур составляет 125 тысяч», — добавил собеседник агентства.