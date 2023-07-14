AFP: Эрдоган заявил о согласии Путина на продление зерновой сделки

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин дал согласие на продление зерновой сделки Фото:

Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин согласился на продление сделки по зерну Черного моря», — заявил Эрдоган. Его слова передает французское издание AFP в своем twitter-аккаунте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что российский лидер и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.

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Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Путин согласился на продление сделки по зерну Черного моря», — заявил Эрдоган. Его слова передает французское издание AFP в своем twitter-аккаунте. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что российский лидер и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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