Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести продажу алкоголя только в спецмагазинах в пилотных регионах

15 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Алкоголь могут начать продавать только в спецмагазинах в нескольких регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России следует выделить от трех до шести регионов, где можно протестировать инициативу депутатов Госдумы от партии ЛДПР о запрете продажи алкоголя в супермаркетах и реализации его только в специализированных магазинах. Таким предложением в разговоре с URA.RU поделился депутат Госдумы (партия «Единая Россия»), руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Что было бы правильным, это выделить три-шесть пилотных регионов, с которыми это проработать. Почему нет? И запустить такую идею. Посмотреть уже в практике, будет ли это давать свой эффект или не будет. Мне без разницы, какой партийный шильд стоит. Вопрос народосбережения, защита здоровья граждан в приоритете для всех вне зависимости от партийных подоплек. Я уверен, что если мы сможем доказать это и другим коллегам, то этот законопроект имеет право быть межфракционным, в том числе», — сказал Бийсултан Хамзаев. «Любая законодательная идея или инициатива должна соответствовать определенной философии. Мы хотим добиться сокращения чрезмерного потребления алкоголя среди граждан. Открытием новых заведений мы точно этот вопрос не решим. Поэтому нужно идти в другую сторону, а это сокращение и локализация продаж. В этой части эта идея в концепцию хорошо попадает. Сможем ли мы применить это на всех территориях и субъектах? Вопрос открытый. У нас есть арктические территории, и этим нужно озадачиться», — добавил парламентарий. По словам политика, в мире уже был положительный опыт применения подобной инициативы. «В свое время финны пошли по такой модели. Был такой опыт, когда в 1970-е годы скачок потребления алкоголя имел агрессивный характер. Они тоже пошли по технологии специализированных магазинов, потом их вывод за городскую среду и введение талонов на продажу. Для них это сработало. Они тоже северная страна со своей самобытной культурой потребления алкоголя. Это дало положительный эффект через 20 лет. Убрали систему талонов, но принцип спецмагазинов сохранили», — заключил Бийсултан Хамзаев. Ранее в распоряжении URA.RU оказался законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР о запрете продажи алкоголя в супермаркетах. Как объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов агентству, подобная практика должна снизить число контрафакта и случаев продажи алкоголя детям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует выделить от трех до шести регионов, где можно протестировать инициативу депутатов Госдумы от партии ЛДПР о запрете продажи алкоголя в супермаркетах и реализации его только в специализированных магазинах. Таким предложением в разговоре с URA.RU поделился депутат Госдумы (партия «Единая Россия»), руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Что было бы правильным, это выделить три-шесть пилотных регионов, с которыми это проработать. Почему нет? И запустить такую идею. Посмотреть уже в практике, будет ли это давать свой эффект или не будет. Мне без разницы, какой партийный шильд стоит. Вопрос народосбережения, защита здоровья граждан в приоритете для всех вне зависимости от партийных подоплек. Я уверен, что если мы сможем доказать это и другим коллегам, то этот законопроект имеет право быть межфракционным, в том числе», — сказал Бийсултан Хамзаев. «Любая законодательная идея или инициатива должна соответствовать определенной философии. Мы хотим добиться сокращения чрезмерного потребления алкоголя среди граждан. Открытием новых заведений мы точно этот вопрос не решим. Поэтому нужно идти в другую сторону, а это сокращение и локализация продаж. В этой части эта идея в концепцию хорошо попадает. Сможем ли мы применить это на всех территориях и субъектах? Вопрос открытый. У нас есть арктические территории, и этим нужно озадачиться», — добавил парламентарий. По словам политика, в мире уже был положительный опыт применения подобной инициативы. «В свое время финны пошли по такой модели. Был такой опыт, когда в 1970-е годы скачок потребления алкоголя имел агрессивный характер. Они тоже пошли по технологии специализированных магазинов, потом их вывод за городскую среду и введение талонов на продажу. Для них это сработало. Они тоже северная страна со своей самобытной культурой потребления алкоголя. Это дало положительный эффект через 20 лет. Убрали систему талонов, но принцип спецмагазинов сохранили», — заключил Бийсултан Хамзаев. Ранее в распоряжении URA.RU оказался законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР о запрете продажи алкоголя в супермаркетах. Как объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов агентству, подобная практика должна снизить число контрафакта и случаев продажи алкоголя детям.