Депутаты Госдумы предлагают запретить продажу алкоголя в супермаркетах

14 июля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Создав специализированные магазины, сократится риск покупки алкоголя несовершеннолетними, считают депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алкоголь в России необходимо продавать только в специализированных магазинах, а его реализацию в супермаркетах нужно запретить. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от партии ЛДПР, составившие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего. Кроме того, данный законопроект позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку граждане осуществляющие покупку продуктов питания, вследствие атаки маркетинга (скидки, баллы и т.п) могут приобрести и алкогольную продукцию. Законопроект позволит снизить объем потребляемой алкогольной продукции данной категорией лиц», — указывают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, что подобная практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям. «Мы считаем, что одна из действенных мер, которые используются в разных странах мира, это специализированные магазины, куда, во-первых, несовершеннолетним вход запрещен. Во-вторых, после того, как такие магазины появятся, там будет действовать режим, когда алкоголь продавать просто будет нельзя, и нормально будет действовать система контроля продажи алкоголя, чтобы из-под полы не продавалось», — считает депутат. Его коллега по фракции, депутат Госдумы Алексей Диденко уточнил URA.RU, что в законе будет исключение, если его согласует правительство РФ. «В малонаселенных пунктах и отдаленных районах, где существует единственный торговый объект, возможно, в порядке исключения продажа спиртного вместе с товарами народного потребления. В силу того, что там нет никакого рынка и нет возможности в отдельном здании алкоголь продавать. Я думаю, что мы сможем совместно с правительством эту задачу решить», — отметил Диденко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алкоголь в России необходимо продавать только в специализированных магазинах, а его реализацию в супермаркетах нужно запретить. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от партии ЛДПР, составившие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего. Кроме того, данный законопроект позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку граждане осуществляющие покупку продуктов питания, вследствие атаки маркетинга (скидки, баллы и т.п) могут приобрести и алкогольную продукцию. Законопроект позволит снизить объем потребляемой алкогольной продукции данной категорией лиц», — указывают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, что подобная практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям. «Мы считаем, что одна из действенных мер, которые используются в разных странах мира, это специализированные магазины, куда, во-первых, несовершеннолетним вход запрещен. Во-вторых, после того, как такие магазины появятся, там будет действовать режим, когда алкоголь продавать просто будет нельзя, и нормально будет действовать система контроля продажи алкоголя, чтобы из-под полы не продавалось», — считает депутат. Его коллега по фракции, депутат Госдумы Алексей Диденко уточнил URA.RU, что в законе будет исключение, если его согласует правительство РФ. «В малонаселенных пунктах и отдаленных районах, где существует единственный торговый объект, возможно, в порядке исключения продажа спиртного вместе с товарами народного потребления. В силу того, что там нет никакого рынка и нет возможности в отдельном здании алкоголь продавать. Я думаю, что мы сможем совместно с правительством эту задачу решить», — отметил Диденко.