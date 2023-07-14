Металлурги Челябинской области устроили эстафету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горно-металлургический профсоюз Челябинской области подготовил видеопоздравление ко Дню металлурга. Об этом URA.RU сообщили 14 июля в пресс-службе отделения профсоюза.

«Производство металла — очень длинная технологическая цепочка, в которой заняты десятки профессий. Каждую из них можно назвать главной. И все друг от друга зависят: от железнодорожников до метизников. Поэтому видео снято в формате эстафеты. Мы хотели отметить представителей всех профессий, которые участвуют в производстве металла и продукции из него, и поздравить их с праздником», — уточнили в пресс-службе.

В съемке видео участвовали крупные металлургические предприятия региона. В том числе, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ММК-Метиз, Александринская горнорудная компания (АГК), Бакальское рудоуправление (БРУ), «Магнезит», Златоустовская оружейная фабрика (ЗОФ).