Украинский пленный рассказал об обмане командования

Пленный ВСУ: командиры бросили бойцов у Бреховки без поддержки

15 июля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Военных бросили и оставили без поддержки, сказал пленный ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры Вооруженных сил Украины отправили военных на штурм Бреховки, пообещав, что на позиции не будет российских бойцов, но предупредили, что рассчитывать они могут только на свои силы и не должны надеяться на эвакуацию. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий. «Не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления», — сказал пленный, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что военных бросили и оставили без поддержки. По словам украинского пленного, перед военными стояла задача продержаться сутки, при этом не надеясь на эвакуацию раненых. Он считает, что командование знало, что бойцы не продержатся долго. Ранее пленный боец ВСУ призвал соотечественников бежать от отправки на фронт. По его словам, командование ставит задачи дистанционно и не владеет обстановкой на поле боя.

Командиры Вооруженных сил Украины отправили военных на штурм Бреховки, пообещав, что на позиции не будет российских бойцов, но предупредили, что рассчитывать они могут только на свои силы и не должны надеяться на эвакуацию. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий. «Не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления», — сказал пленный, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что военных бросили и оставили без поддержки. По словам украинского пленного, перед военными стояла задача продержаться сутки, при этом не надеясь на эвакуацию раненых. Он считает, что командование знало, что бойцы не продержатся долго. Ранее пленный боец ВСУ призвал соотечественников бежать от отправки на фронт. По его словам, командование ставит задачи дистанционно и не владеет обстановкой на поле боя.