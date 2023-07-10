Пленный боец ВСУ призвал соотечественников бежать от отправки на фронт

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Пленные бойцы ВСУ призывают Фото:
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Украинские военные, взятые в плен, призывают своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По данным заявлений бойцов ВСУ, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя.

«Делайте все возможное, чтобы не идти воевать», — сказал один из пленных украинских бойцов. Его слова передает Минобороны России.

Также военнослужащие ВСУ заявили, что их командиры отдают приказы удаленно, не появляясь на передовой. Из-за этого они не владеют информацией о происходящем на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах армии Украины.

Ранее сообщалось, что украинская армия понесла большие потери в ходе наступления. Также отставной полковник США Дуглас Макгрегор сказал, что украинцев насильно отправляют на фронт. По его словам, из-за нежелания воевать, бойцы ВСУ дезертируют или сдаются в плен целыми ротами, пишет RT. Также СМИ писали, что в последнее время желающих воевать за киевский режим стало все меньше, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинские военные, взятые в плен, призывают своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По данным заявлений бойцов ВСУ, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя. «Делайте все возможное, чтобы не идти воевать», — сказал один из пленных украинских бойцов. Его слова передает Минобороны России. Также военнослужащие ВСУ заявили, что их командиры отдают приказы удаленно, не появляясь на передовой. Из-за этого они не владеют информацией о происходящем на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах армии Украины. Ранее сообщалось, что украинская армия понесла большие потери в ходе наступления. Также отставной полковник США Дуглас Макгрегор сказал, что украинцев насильно отправляют на фронт. По его словам, из-за нежелания воевать, бойцы ВСУ дезертируют или сдаются в плен целыми ротами, пишет RT. Также СМИ писали, что в последнее время желающих воевать за киевский режим стало все меньше, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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