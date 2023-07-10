Пленный боец ВСУ призвал соотечественников бежать от отправки на фронт

10 июля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Пленные бойцы ВСУ призывают Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, взятые в плен, призывают своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По данным заявлений бойцов ВСУ, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя. «Делайте все возможное, чтобы не идти воевать», — сказал один из пленных украинских бойцов. Его слова передает Минобороны России. Также военнослужащие ВСУ заявили, что их командиры отдают приказы удаленно, не появляясь на передовой. Из-за этого они не владеют информацией о происходящем на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах армии Украины. Ранее сообщалось, что украинская армия понесла большие потери в ходе наступления. Также отставной полковник США Дуглас Макгрегор сказал, что украинцев насильно отправляют на фронт. По его словам, из-за нежелания воевать, бойцы ВСУ дезертируют или сдаются в плен целыми ротами, пишет RT. Также СМИ писали, что в последнее время желающих воевать за киевский режим стало все меньше, сообщает «Национальная служба новостей».

Украинские военные, взятые в плен, призывают своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По данным заявлений бойцов ВСУ, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя. «Делайте все возможное, чтобы не идти воевать», — сказал один из пленных украинских бойцов. Его слова передает Минобороны России. Также военнослужащие ВСУ заявили, что их командиры отдают приказы удаленно, не появляясь на передовой. Из-за этого они не владеют информацией о происходящем на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах армии Украины. Ранее сообщалось, что украинская армия понесла большие потери в ходе наступления. Также отставной полковник США Дуглас Макгрегор сказал, что украинцев насильно отправляют на фронт. По его словам, из-за нежелания воевать, бойцы ВСУ дезертируют или сдаются в плен целыми ротами, пишет RT. Также СМИ писали, что в последнее время желающих воевать за киевский режим стало все меньше, сообщает «Национальная служба новостей».