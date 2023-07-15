В США усомнились в правильности стратегии Залужного

Defense News: желание Залужного использовать F-16 приведет к огромным потерям в ВСУ

15 июля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Слова Валерия Залужного о пользе F-16 для ВСУ — сомнительны, заявили Бремер и Грикко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что американские истребители F-16 помогут Киеву в наступлении — ошибочны. По мнению экспертов издания Defence News Максимилиана Бремера и Келли Грико, использование самолетов в боях с РФ приведет к большим потерям в украинской армии. Специалисты назвали сомнительным заявление главкома ВСУ о пользе F-16. «Подобная стратегия принесет Украине большие потери, уверены специалисты», — уверены Максимилиан Бремер и Келли Грико, передает argumenti.ru. Они подчеркнули, что российская противовоздушная оборона куда эффективнее ракет, которыми оснащены американские истребители. Ранее стало известно, что Киев в скором времени получит истребители F-16. Несколько стран Запада уже согласились обучать украинских пилотов управлению американскими самолетами. Недавно военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что ВСУ не смогут сами пилотировать эти истребители. По его мнению, управлять F-16 будут военные из стран НАТО.

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что американские истребители F-16 помогут Киеву в наступлении — ошибочны. По мнению экспертов издания Defence News Максимилиана Бремера и Келли Грико, использование самолетов в боях с РФ приведет к большим потерям в украинской армии. Специалисты назвали сомнительным заявление главкома ВСУ о пользе F-16. «Подобная стратегия принесет Украине большие потери, уверены специалисты», — уверены Максимилиан Бремер и Келли Грико, передает argumenti.ru. Они подчеркнули, что российская противовоздушная оборона куда эффективнее ракет, которыми оснащены американские истребители. Ранее стало известно, что Киев в скором времени получит истребители F-16. Несколько стран Запада уже согласились обучать украинских пилотов управлению американскими самолетами. Недавно военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что ВСУ не смогут сами пилотировать эти истребители. По его мнению, управлять F-16 будут военные из стран НАТО.