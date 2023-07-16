Мэрия Челябинска настаивает на сносе недостроя экс-подполковника ФСБ Арбузова

17 июля 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Мэрия Челябинска подала апелляционную жалобу на отказ в сносе недостроенного объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска обратилась в суд с требованием снести недостроенный объект, который принадлежит экс-подполковнику ФСБ, предпринимателю Алексею Арбузову. Ранее региональный арбитражный суд отказал в принудительном сносе этого объекта. «Администрация Челябинска. Апелляционная жалоба на отказ в принудительном сносе объекта», — указано в картотеке дел. Заявление пока не принято к производству. В 2010 году предприниматель Юрий Малютин взял в аренду под строительство торгового комплекса участок у перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев без проведения торгов. В марте 2012 года Малютин переуступил землю Арбузову, который получил разрешение на строительство до 2017 года, арендные отношения были продлены на неопределенный срок. Сейчас стройка заброшена, обнесена забором и зарастает травой. Жители окрестных домов уже писали обращения к губернатору Алексею Текслеру с просьбой избавить их от такого соседства. Мэрия подала иск в суд с требованием признать объект некапитальным, чтобы снесли стройку. Суд в удовлетворении требований отказал. Получить комментарий Арбузова не удалось. «Объект, возведенный ИП Арбузовым, расположен на фундаменте из материалов, которые проектом не предусмотрены, степень готовности объекта не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. Постройка расположена на пешеходной части в зоне общего пользования и затрудняет проход граждан по улице Молодогвардейцев в районе дома 70а. Однако данным доводам не дана надлежащая правовая оценка», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска обратилась в суд с требованием снести недостроенный объект, который принадлежит экс-подполковнику ФСБ, предпринимателю Алексею Арбузову. Ранее региональный арбитражный суд отказал в принудительном сносе этого объекта. «Администрация Челябинска. Апелляционная жалоба на отказ в принудительном сносе объекта», — указано в картотеке дел. Заявление пока не принято к производству. В 2010 году предприниматель Юрий Малютин взял в аренду под строительство торгового комплекса участок у перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев без проведения торгов. В марте 2012 года Малютин переуступил землю Арбузову, который получил разрешение на строительство до 2017 года, арендные отношения были продлены на неопределенный срок. Сейчас стройка заброшена, обнесена забором и зарастает травой. Жители окрестных домов уже писали обращения к губернатору Алексею Текслеру с просьбой избавить их от такого соседства. Мэрия подала иск в суд с требованием признать объект некапитальным, чтобы снесли стройку. Суд в удовлетворении требований отказал. Получить комментарий Арбузова не удалось. «Объект, возведенный ИП Арбузовым, расположен на фундаменте из материалов, которые проектом не предусмотрены, степень готовности объекта не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. Постройка расположена на пешеходной части в зоне общего пользования и затрудняет проход граждан по улице Молодогвардейцев в районе дома 70а. Однако данным доводам не дана надлежащая правовая оценка», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.