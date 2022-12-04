04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Мэрия Челябинска сносит недострой экс-подполковника ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дома Магистр Институт культуры Челябинск, верните наш двор, забор
Стройка стала одной из горячих точек города (фото из архива) Фото:

Власти Челябинска в суде добиваются сноса недостроенного торгового комплекса экс-подполковника ФСБ Алексея Арбузова возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел.

«Администрация Челябинска обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арбузову Алексею Петровичу о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства и обязании его снести самовольную постройку. В случае, если Арбузов не исполнит решение суда в течение установленного срока, предоставить администрации Челябинска право осуществить соответствующие действия с отнесением всех расходов на ответчика», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Скандальная история, в которой жители дома на улице Братьев Кашириных пытались отстоять сквер под своими окнами, тянется уже почти 10 лет. Жильцы пытались блокировать стройку, разрисовывали ограждающий ее забор креативными надписями и рисунками, записывали видеообращения к властям. До ухода в бизнес Арбузов служил в органах госбезопасности, откуда уволился в звании подполковника.

Обозленные жители требуют снести «помойку» коммерсанта без малого 10 лет
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Власти Челябинска в суде добиваются сноса недостроенного торгового комплекса экс-подполковника ФСБ Алексея Арбузова возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел. «Администрация Челябинска обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арбузову Алексею Петровичу о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства и обязании его снести самовольную постройку. В случае, если Арбузов не исполнит решение суда в течение установленного срока, предоставить администрации Челябинска право осуществить соответствующие действия с отнесением всех расходов на ответчика», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Скандальная история, в которой жители дома на улице Братьев Кашириных пытались отстоять сквер под своими окнами, тянется уже почти 10 лет. Жильцы пытались блокировать стройку, разрисовывали ограждающий ее забор креативными надписями и рисунками, записывали видеообращения к властям. До ухода в бизнес Арбузов служил в органах госбезопасности, откуда уволился в звании подполковника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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