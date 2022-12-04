Мэрия Челябинска сносит недострой экс-подполковника ФСБ

Стройка стала одной из горячих точек города (фото из архива) Фото: пресс-служба администрации Челябинска © URA.RU

Власти Челябинска в суде добиваются сноса недостроенного торгового комплекса экс-подполковника ФСБ Алексея Арбузова возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел.

«Администрация Челябинска обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арбузову Алексею Петровичу о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства и обязании его снести самовольную постройку. В случае, если Арбузов не исполнит решение суда в течение установленного срока, предоставить администрации Челябинска право осуществить соответствующие действия с отнесением всех расходов на ответчика», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Скандальная история, в которой жители дома на улице Братьев Кашириных пытались отстоять сквер под своими окнами, тянется уже почти 10 лет. Жильцы пытались блокировать стройку, разрисовывали ограждающий ее забор креативными надписями и рисунками, записывали видеообращения к властям. До ухода в бизнес Арбузов служил в органах госбезопасности, откуда уволился в звании подполковника.