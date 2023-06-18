Мэрия Челябинска проиграла суд экс-подполковнику ФСБ

Суд отказал властям Челябинска в сносе недостроенного торгового комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд региона отказал в удовлетворении требований мэрии Челябинска к бывшему подполковнику ФСБ, предпринимателю Алексею Арбузову о сносе недостроенного торгового комплекса в Калининском районе. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию», — отмечается в решении суда.

Суд указал на то, что на 13 июня было назначено заключение договора аренды участка на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. В связи с этим у арендатора есть три года на то, чтобы завершить строительство и привести объект в соответствие с проектной документацией. Суд посчитал подачу иска властями преждевременной.

При том, что фактически стоящие конструкции не соответствуют проекту, назначенный судом эксперт пришел к выводу: актив является капитальным. Постройку не признали самовольной. Вместо этого ее статус определили как объект недвижимости, в отношении которого на день рассмотрения судебного спора прекращено действие договора аренды.

Конфликт вокруг спорной земли начался в 2010 году, когда предприниматель Юрий Малютин взял в аренду участок без проведения торгов. Жители запротестовали против вырубки насаждений. Ограждения сквера под застройку челябинцы разрисовали креативными надписями и обратились в разные инстанции.

Несмотря на возмущение горожан, в марте 2012 года Малютин переуступил землю Арбузову. Тот получил разрешение на строительство до 2017 года, арендные отношения были продлены на неопределенный срок. Несмотря на то, что отсутствие построенного здания фиксировалось, объект незавершенного строительства поставил на кадастровый учет. При подготовке материала URA.RU направило запрос в мэрии, но ответа не получил.