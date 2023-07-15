15 июля 2023

Губернатор Севастополя доложил о еще одном сбитом беспилотнике

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Беспилотник был сбит районе мыса Манганари Фото:

Еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари», — написал он в Telegram. Таким образом, в Севастополе за ночь были сбиты девять БПЛА. По словам губернатора, сейчас в городе спокойно.

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Еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари», — написал он в Telegram. Таким образом, в Севастополе за ночь были сбиты девять БПЛА. По словам губернатора, сейчас в городе спокойно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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