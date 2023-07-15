Губернатор Севастополя доложил о еще одном сбитом беспилотнике 16 июля 2023 в 08:55 Размер текста - 17 + Беспилотник был сбит районе мыса Манганари Фото: Сергей Русанов © URA.RU Еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари», — написал он в Telegram. Таким образом, в Севастополе за ночь были сбиты девять БПЛА. По словам губернатора, сейчас в городе спокойно. Еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари», — написал он в Telegram. Таким образом, в Севастополе за ночь были сбиты девять БПЛА. По словам губернатора, сейчас в городе спокойно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям