Украинские бойцы опозорили вооружение НАТО из-за провала в контрнаступлении. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.
«Позор бронетехники НАТО — так можно назвать ключевой эпизод этой фазы наступления в Запорожье, которым стал бой под Малой Токмачкой», — говорится в материале. Отмечается, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая была оснащена современной техникой НАТО, была поражена российской мотострелковой дивизией.
По мнению автора статьи, первый этап наступательных действий ВСУ закончился фиаско для Украины. После месяца боевых действий с использованием западной техники украинские бойцы не вышли на передний край российской обороны.
Ранее российские десантники уничтожили турецкую бронемашину при помощи беспилотника на Времевском выступе (Запорожье). Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад, где находилось западное вооружение и военная техника, передает «Национальная служба новостей».
Украинские бойцы опозорили вооружение НАТО из-за провала в контрнаступлении. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska. «Позор бронетехники НАТО — так можно назвать ключевой эпизод этой фазы наступления в Запорожье, которым стал бой под Малой Токмачкой», — говорится в материале. Отмечается, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая была оснащена современной техникой НАТО, была поражена российской мотострелковой дивизией. По мнению автора статьи, первый этап наступательных действий ВСУ закончился фиаско для Украины. После месяца боевых действий с использованием западной техники украинские бойцы не вышли на передний край российской обороны. Ранее российские десантники уничтожили турецкую бронемашину при помощи беспилотника на Времевском выступе (Запорожье). Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад, где находилось западное вооружение и военная техника, передает «Национальная служба новостей».