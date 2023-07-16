«РВ» показала уничтожение бронетехники НАТО на Времевском выступе. Видео

16 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль НАТО в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантники уничтожили бронемашину турецкой армии при помощи беспилотника на Времевском выступе в зоне проведения спецоперации. Кадрами с места события поделились военкоры. «FPV-дрон ВДВ уничтожает турецкий Kirpi (тяжелый бронетранспортер — прим. URA.RU). На границе ДНР и Запорожья гвардейцы-десантники поражают бронемашины Североатлантического альянса. Технику враг использует для атак на наши позиции», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Контрнаступление ВСУ продолжается больше месяца. За это время Киеву не удалось добиться существенных успехов. В США подсчитали, что Украина в первые недели наступления потеряла до 20% всего имеющегося вооружения. Сейчас основной удар украинской армии и их западных союзников сосредоточен на запорожском направлении. Ведутся активные бои в районе Времевского выступа. Ранее там был замечен новый словенский танк T-55S.

Российские десантники уничтожили бронемашину турецкой армии при помощи беспилотника на Времевском выступе в зоне проведения спецоперации. Кадрами с места события поделились военкоры. «FPV-дрон ВДВ уничтожает турецкий Kirpi (тяжелый бронетранспортер — прим. URA.RU). На границе ДНР и Запорожья гвардейцы-десантники поражают бронемашины Североатлантического альянса. Технику враг использует для атак на наши позиции», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Контрнаступление ВСУ продолжается больше месяца. За это время Киеву не удалось добиться существенных успехов. В США подсчитали, что Украина в первые недели наступления потеряла до 20% всего имеющегося вооружения. Сейчас основной удар украинской армии и их западных союзников сосредоточен на запорожском направлении. Ведутся активные бои в районе Времевского выступа. Ранее там был замечен новый словенский танк T-55S.