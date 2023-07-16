«РВ» показала уничтожение бронетехники НАТО на Времевском выступе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, ВСУ, stock
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль НАТО в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские десантники уничтожили бронемашину турецкой армии при помощи беспилотника на Времевском выступе в зоне проведения спецоперации. Кадрами с места события поделились военкоры.

«FPV-дрон ВДВ уничтожает турецкий Kirpi (тяжелый бронетранспортер — прим. URA.RU). На границе ДНР и Запорожья гвардейцы-десантники поражают бронемашины Североатлантического альянса. Технику враг использует для атак на наши позиции», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Контрнаступление ВСУ продолжается больше месяца. За это время Киеву не удалось добиться существенных успехов. В США подсчитали, что Украина в первые недели наступления потеряла до 20% всего имеющегося вооружения. Сейчас основной удар украинской армии и их западных союзников сосредоточен на запорожском направлении. Ведутся активные бои в районе Времевского выступа. Ранее там был замечен новый словенский танк T-55S.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские десантники уничтожили бронемашину турецкой армии при помощи беспилотника на Времевском выступе в зоне проведения спецоперации. Кадрами с места события поделились военкоры. «FPV-дрон ВДВ уничтожает турецкий Kirpi (тяжелый бронетранспортер — прим. URA.RU). На границе ДНР и Запорожья гвардейцы-десантники поражают бронемашины Североатлантического альянса. Технику враг использует для атак на наши позиции», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Контрнаступление ВСУ продолжается больше месяца. За это время Киеву не удалось добиться существенных успехов. В США подсчитали, что Украина в первые недели наступления потеряла до 20% всего имеющегося вооружения. Сейчас основной удар украинской армии и их западных союзников сосредоточен на запорожском направлении. Ведутся активные бои в районе Времевского выступа. Ранее там был замечен новый словенский танк T-55S.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...