В Крыму обвинили Украину в террористической атаке на мост

ЧП на Крымском мосту вызвано террористической атакой со стороны Украины, заявил Владимир Константинов
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Сегодня ночью режим Киева совершил новое преступление — совершил террористическую атаку на Крымский мост», —
Единственным способом остановить террористические атаки является прекращение возможности Украины проводить подобные атаки. Необходимо возмездие, заключил Константинов.
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