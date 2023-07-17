В Крыму обвинили Украину в террористической атаке на мост

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, константинов владимир
ЧП на Крымском мосту вызвано террористической атакой со стороны Украины, заявил Владимир Константинов Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сегодня ночью режим Киева совершил новое преступление — совершил террористическую атаку на Крымский мост», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобильная часть моста является мирным объектом, но «террористов с Украины» это не остановило и не остановит в будущем.

Единственным способом остановить террористические атаки является прекращение возможности Украины проводить подобные атаки. Необходимо возмездие, заключил Константинов.

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Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Сегодня ночью режим Киева совершил новое преступление — совершил террористическую атаку на Крымский мост», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобильная часть моста является мирным объектом, но «террористов с Украины» это не остановило и не остановит в будущем. Единственным способом остановить террористические атаки является прекращение возможности Украины проводить подобные атаки. Необходимо возмездие, заключил Константинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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