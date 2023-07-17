Shot: пострадавшая на Крымском мосту девочка потеряла память

17 июля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Девочка, пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту, потеряла память Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту девочка потеряла память. Об этом сообщает Shot. «Потеряла память после взрыва. Девочка не может вспомнить имена своих родителей», — передают авторы telegram-канала. Они также уточняют, что на момент госпитализации у нее сохранялись признаки амнезии. Сейчас пострадавшая находится под капельницей. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В ходе происшествия был подорван автомобиль гражданских, которые ехали в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их несовершеннолетняя дочь. Выжить смогла только девочка. Власти Кубани отмечали, что ее здоровью ничего не угрожает.

Пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту девочка потеряла память. Об этом сообщает Shot. «Потеряла память после взрыва. Девочка не может вспомнить имена своих родителей», — передают авторы telegram-канала. Они также уточняют, что на момент госпитализации у нее сохранялись признаки амнезии. Сейчас пострадавшая находится под капельницей. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В ходе происшествия был подорван автомобиль гражданских, которые ехали в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их несовершеннолетняя дочь. Выжить смогла только девочка. Власти Кубани отмечали, что ее здоровью ничего не угрожает.