Shot: пострадавшая на Крымском мосту девочка потеряла память

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, пациент
Девочка, пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту, потеряла память Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту девочка потеряла память. Об этом сообщает Shot.

«Потеряла память после взрыва. Девочка не может вспомнить имена своих родителей», — передают авторы telegram-канала. Они также уточняют, что на момент госпитализации у нее сохранялись признаки амнезии. Сейчас пострадавшая находится под капельницей.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В ходе происшествия был подорван автомобиль гражданских, которые ехали в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их несовершеннолетняя дочь. Выжить смогла только девочка. Власти Кубани отмечали, что ее здоровью ничего не угрожает.

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Пострадавшая в ходе теракта на Крымском мосту девочка потеряла память. Об этом сообщает Shot. «Потеряла память после взрыва. Девочка не может вспомнить имена своих родителей», — передают авторы telegram-канала. Они также уточняют, что на момент госпитализации у нее сохранялись признаки амнезии. Сейчас пострадавшая находится под капельницей. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В ходе происшествия был подорван автомобиль гражданских, которые ехали в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их несовершеннолетняя дочь. Выжить смогла только девочка. Власти Кубани отмечали, что ее здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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