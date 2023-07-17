Власти Кубани оценили состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Жизни девочки, которая пострадала во время теракта на Крымском мосту, ничего не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Девочка вместе с родителями находилась в машине, которая попала под взрыв. Она осталась сиротой.
«Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. <…> Жизни подростка ничего не угрожает», — говорится в сообщении штаба, передает РИА Новости. До этого девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние пострадавшей оценивается как среднее. Она была госпитализирована в Темрюкскую центральную районную больницу.
Девочка пострадала в ночь на 17 июля. Тогда Украина атаковала Крымский мост при помощи надводных дронов.
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