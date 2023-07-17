Власти Кубани оценили состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту Оперативный штаб Кубани: здоровью девочки, пострадавшей от теракта, ничего не угрожает 17 июля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 + Здоровью девочки нчиего не угрожает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Жизни девочки, которая пострадала во время теракта на Крымском мосту, ничего не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Девочка вместе с родителями находилась в машине, которая попала под взрыв. Она осталась сиротой. «Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. <…> Жизни подростка ничего не угрожает», — говорится в сообщении штаба, передает РИА Новости. До этого девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние пострадавшей оценивается как среднее. Она была госпитализирована в Темрюкскую центральную районную больницу. Девочка пострадала в ночь на 17 июля. Тогда Украина атаковала Крымский мост при помощи надводных дронов. Жизни девочки, которая пострадала во время теракта на Крымском мосту, ничего не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Девочка вместе с родителями находилась в машине, которая попала под взрыв. Она осталась сиротой. «Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. <…> Жизни подростка ничего не угрожает», — говорится в сообщении штаба, передает РИА Новости. До этого девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние пострадавшей оценивается как среднее. Она была госпитализирована в Темрюкскую центральную районную больницу. Девочка пострадала в ночь на 17 июля. Тогда Украина атаковала Крымский мост при помощи надводных дронов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям