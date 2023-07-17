В Крыму открыли пункты временного размещения для туристов. Фото

17 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Федор Бабенков сообщил, что на накопительной парковке открыты две полевые кухни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Для отдыхающих в Крыму, которые не могут покинуть полуостров из-за теракта на Крымском мосту, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщило правительство РФ. «Для отдыхающих, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП на Крымском мосту, работают пункты временного размещения в Керчи, Феодосии, Ленинском и Белогорском районах», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил в своем telegram-канале , что на накопительной парковке рядом с паромной переправой появились две полевые кухни. По его словам, больше 20 волонтеров раздают водителям питьевую воду и регистрируют транспортные средства. Также работают три пункта выдачи воды. По данным корреспондента РИА Новости, около ста легковых автомобилей скопились у Керченской паромной переправы в порту «Крым». Они ожидают переправу через пролив в Краснодарский край. Крымское погрануправление ФСБ сообщило об упрощенном порядке пропуска авто, которые следуют по сухопутному коридору. Отмечается, что на данный момент отсутствуют пробки на выезд с полуострова в сторону Херсонской области. Ранее, ночью 17 июля, ВСУ устроили атаку при помощи надводных беспилотников Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на полуострове будут ужесточены меры безопасности. Заведено уголовное дело по статье «Теракт». фото из telegram-канала главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для отдыхающих в Крыму, которые не могут покинуть полуостров из-за теракта на Крымском мосту, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщило правительство РФ. «Для отдыхающих, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП на Крымском мосту, работают пункты временного размещения в Керчи, Феодосии, Ленинском и Белогорском районах», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил в своем telegram-канале, что на накопительной парковке рядом с паромной переправой появились две полевые кухни. По его словам, больше 20 волонтеров раздают водителям питьевую воду и регистрируют транспортные средства. Также работают три пункта выдачи воды. По данным корреспондента РИА Новости, около ста легковых автомобилей скопились у Керченской паромной переправы в порту «Крым». Они ожидают переправу через пролив в Краснодарский край. Крымское погрануправление ФСБ сообщило об упрощенном порядке пропуска авто, которые следуют по сухопутному коридору. Отмечается, что на данный момент отсутствуют пробки на выезд с полуострова в сторону Херсонской области. Ранее, ночью 17 июля, ВСУ устроили атаку при помощи надводных беспилотников Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на полуострове будут ужесточены меры безопасности. Заведено уголовное дело по статье «Теракт».