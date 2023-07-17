Умер доцент кафедры главного университета Кургана

В Кургане умер доцент Кафедры КГУ Андрей Михалев

18 июля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

В Кургане умер доцент кафедры КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умер доцент кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета Андрей Михалев. Его не стало на 45 году жизни. Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский госуниверситет скорбит: 15 июля 2023 года после продолжительной болезни ушел из жизни Андрей Михайлович Михалев, кандидат технических наук, доцент кафедры „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. Прощание состоится 19 июля с 12:10 до 13:10 по адресу: проспект Машиностроителей, 38е; траурный зал №2», — указано в посте КГУ. Сообщается, что Михалев окончил Курганский госуниверситет в 2000 году. До 2003 года Андрей Михайлович проходил обучение в аспирантуре, а через два года защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Михалев имел Почетные грамоты КГУ «За руководство научно-исследовательской работой студентов» и «За многолетний добросовестный труд». На счету у доцента около 160 научных публикаций, более 30 зарегистрированных программных продукта и 6 Патентов. «Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Михайловича», — пишут представители Курганского госуниверситета. Из жизни ушел доцент кафедры КГУ Андрей Михалев Фото: группа «Курганский государственный университет» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Умер доцент кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета Андрей Михалев. Его не стало на 45 году жизни. Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский госуниверситет скорбит: 15 июля 2023 года после продолжительной болезни ушел из жизни Андрей Михайлович Михалев, кандидат технических наук, доцент кафедры „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. Прощание состоится 19 июля с 12:10 до 13:10 по адресу: проспект Машиностроителей, 38е; траурный зал №2», — указано в посте КГУ. Сообщается, что Михалев окончил Курганский госуниверситет в 2000 году. До 2003 года Андрей Михайлович проходил обучение в аспирантуре, а через два года защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Михалев имел Почетные грамоты КГУ «За руководство научно-исследовательской работой студентов» и «За многолетний добросовестный труд». На счету у доцента около 160 научных публикаций, более 30 зарегистрированных программных продукта и 6 Патентов. «Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Михайловича», — пишут представители Курганского госуниверситета.