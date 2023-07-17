17 июля 2023

Умер доцент кафедры главного университета Кургана

В Кургане умер доцент Кафедры КГУ Андрей Михалев
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
В Кургане умер доцент кафедры КГУ Фото:

Умер доцент кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета Андрей Михалев. Его не стало на 45 году жизни. Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганский госуниверситет скорбит: 15 июля 2023 года после продолжительной болезни ушел из жизни Андрей Михайлович Михалев, кандидат технических наук, доцент кафедры „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. Прощание состоится 19 июля с 12:10 до 13:10 по адресу: проспект Машиностроителей, 38е; траурный зал №2», — указано в посте КГУ.

Сообщается, что Михалев окончил Курганский госуниверситет в 2000 году. До 2003 года Андрей Михайлович проходил обучение в аспирантуре, а через два года защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Михалев имел Почетные грамоты КГУ «За руководство научно-исследовательской работой студентов» и «За многолетний добросовестный труд». На счету у доцента около 160 научных публикаций, более 30 зарегистрированных программных продукта и 6 Патентов. «Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Михайловича», — пишут представители Курганского госуниверситета.

Из жизни ушел доцент кафедры КГУ Андрей Михалев
Из жизни ушел доцент кафедры КГУ Андрей Михалев
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Умер доцент кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета Андрей Михалев. Его не стало на 45 году жизни. Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский госуниверситет скорбит: 15 июля 2023 года после продолжительной болезни ушел из жизни Андрей Михайлович Михалев, кандидат технических наук, доцент кафедры „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. Прощание состоится 19 июля с 12:10 до 13:10 по адресу: проспект Машиностроителей, 38е; траурный зал №2», — указано в посте КГУ. Сообщается, что Михалев окончил Курганский госуниверситет в 2000 году. До 2003 года Андрей Михайлович проходил обучение в аспирантуре, а через два года защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Михалев имел Почетные грамоты КГУ «За руководство научно-исследовательской работой студентов» и «За многолетний добросовестный труд». На счету у доцента около 160 научных публикаций, более 30 зарегистрированных программных продукта и 6 Патентов. «Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Михайловича», — пишут представители Курганского госуниверситета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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