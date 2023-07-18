18 июля 2023
17 июля 2023

Экс-прокурор ЯНАО вступил в должность прокурора республики Дагестан

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Виктор Эпп вступил в должность главы прокуратуры Дагестана Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший прокурор ЯНАО Виктор Эпп принял пост прокурора республики Дагестана. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Прокурор Республики Дагестан — государственный советник юстиции третьего класса Виктор Эпп», — значится на сайте прокуратуры Дагестана в разделе «Руководство». До этого обязанности прокурора республики выполнял первый заместитель прокурора Руслан Ляпин.

Виктор Эпп выполнял обязанности прокурора ЯНАО с марта 2021 года. Его кандидатуру представили на согласование в качестве прокурора республики Дагестан Совету Федераций РФ 4 июля. Позже, 10 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Эппа в данной должности. Прокурорские полномочия Эпп 14 июля передал своему заместителю Денису Назаренко.

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Бывший прокурор ЯНАО Виктор Эпп принял пост прокурора республики Дагестана. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры. «Прокурор Республики Дагестан — государственный советник юстиции третьего класса Виктор Эпп», — значится на сайте прокуратуры Дагестана в разделе «Руководство». До этого обязанности прокурора республики выполнял первый заместитель прокурора Руслан Ляпин. Виктор Эпп выполнял обязанности прокурора ЯНАО с марта 2021 года. Его кандидатуру представили на согласование в качестве прокурора республики Дагестан Совету Федераций РФ 4 июля. Позже, 10 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Эппа в данной должности. Прокурорские полномочия Эпп 14 июля передал своему заместителю Денису Назаренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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