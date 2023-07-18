Экс-прокурор ЯНАО вступил в должность прокурора республики Дагестан

Бывший прокурор ЯНАО Виктор Эпп принял пост прокурора республики Дагестана. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«Прокурор Республики Дагестан — государственный советник юстиции третьего класса Виктор Эпп», — значится на сайте прокуратуры Дагестана в разделе «Руководство». До этого обязанности прокурора республики выполнял первый заместитель прокурора Руслан Ляпин.
Виктор Эпп выполнял обязанности прокурора ЯНАО с марта 2021 года. Его кандидатуру представили на согласование в качестве прокурора республики Дагестан Совету Федераций РФ 4 июля. Позже, 10 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Эппа в данной должности. Прокурорские полномочия Эпп 14 июля передал своему заместителю Денису Назаренко.
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