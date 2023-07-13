13 июля 2023

Экс-прокурор Ямала сдал должность своему первому заместителю

Виктор Эпп передал полномочия окружного прокурора ЯНАО Денису Назаренко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Денис Назаренко официально исполняет обязанности прокурора ЯНАО Фото:

Обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа временно исполняет Денис Назаренко. Как сообщили URA.RU в окружном надзорном ведомстве, Виктор Эпп сдал должность своему первому заместителю.

«Да, прокурор Виктор Эпп сдал дела», — подтвердили в прокуратуре. Информация о руководителях прокуратуры ЯНАО на сайте ведомства уже исправлена, в качестве руководителя указан первый заместитель прокурора Денис Назаренко.

Когда произойдет официальное назначение, в ведомстве уточнить не смогли. Ранее URA.RU обратилось с официальным запросом в Генеральную прокуратуру относительно назначения нового руководителя на Ямал, ответа из ведомства не поступало.

Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО после выхода на пенсию Анатолия Васильева. В Дагестане он сменил Алексея Ежова, ушедшего в отставку две недели назад.

В качестве возможного кандидата на должность прокурора ЯНАО обсуждался выходец из Челябинской области Сергей Лежников. В настоящее время он занимает пост прокурора Тверской области.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа временно исполняет Денис Назаренко. Как сообщили URA.RU в окружном надзорном ведомстве, Виктор Эпп сдал должность своему первому заместителю. «Да, прокурор Виктор Эпп сдал дела», — подтвердили в прокуратуре. Информация о руководителях прокуратуры ЯНАО на сайте ведомства уже исправлена, в качестве руководителя указан первый заместитель прокурора Денис Назаренко. Когда произойдет официальное назначение, в ведомстве уточнить не смогли. Ранее URA.RU обратилось с официальным запросом в Генеральную прокуратуру относительно назначения нового руководителя на Ямал, ответа из ведомства не поступало. Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО после выхода на пенсию Анатолия Васильева. В Дагестане он сменил Алексея Ежова, ушедшего в отставку две недели назад. В качестве возможного кандидата на должность прокурора ЯНАО обсуждался выходец из Челябинской области Сергей Лежников. В настоящее время он занимает пост прокурора Тверской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...