Экс-прокурор Ямала сдал должность своему первому заместителю

Виктор Эпп передал полномочия окружного прокурора ЯНАО Денису Назаренко

Денис Назаренко официально исполняет обязанности прокурора ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа временно исполняет Денис Назаренко. Как сообщили URA.RU в окружном надзорном ведомстве, Виктор Эпп сдал должность своему первому заместителю.

«Да, прокурор Виктор Эпп сдал дела», — подтвердили в прокуратуре. Информация о руководителях прокуратуры ЯНАО на сайте ведомства уже исправлена, в качестве руководителя указан первый заместитель прокурора Денис Назаренко.

Когда произойдет официальное назначение, в ведомстве уточнить не смогли. Ранее URA.RU обратилось с официальным запросом в Генеральную прокуратуру относительно назначения нового руководителя на Ямал, ответа из ведомства не поступало.

Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО после выхода на пенсию Анатолия Васильева. В Дагестане он сменил Алексея Ежова, ушедшего в отставку две недели назад.

В качестве возможного кандидата на должность прокурора ЯНАО обсуждался выходец из Челябинской области Сергей Лежников. В настоящее время он занимает пост прокурора Тверской области.