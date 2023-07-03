Кандидатуру Виктора Эппа на пост прокурора Республики Дагестан представили Совету Федерации

Кандидатуру Виктора Эппа представили на согласование Совету Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп в ближайшее время освободит должность, чтобы продолжить работу на Северном Кавказе. В местных telegram-каналах опубликован документ, согласно которому глава надзорного ведомства Ямала проходит согласования для назначения на аналогичную должность в Республику Дагестан.

«Представляю в целях проведения консультаций следующие кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации… Эпп В.И. — на должность прокурора республики Дагестан», — говорится в опубликованном документе за подписью президента РФ Владимира Путина. Документ адресован председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В прокуратуре ЯНАО пока воздерживаются от комментариев: «Указа президента о назначении пока нет, а значит обсуждать нечего». По официальной информации, Виктор Эпп пока находится в отпуске, его обязанности исполняет первый заместитель главы окружной прокуратуры Денис Назаренко.

Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО в марте 2021 года. На этом посту он сменил Анатолия Васильева, вышедшего на пенсию менее чем через год после получения должности на Ямале.