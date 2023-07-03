03 июля 2023
02 июля 2023

Прокурора ЯНАО отправляют к новому месту службы. Документ

Кандидатуру Виктора Эппа на пост прокурора Республики Дагестан представили Совету Федерации
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Кандидатуру Виктора Эппа представили на согласование Совету Федерации Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп в ближайшее время освободит должность, чтобы продолжить работу на Северном Кавказе. В местных telegram-каналах опубликован документ, согласно которому глава надзорного ведомства Ямала проходит согласования для назначения на аналогичную должность в Республику Дагестан.

«Представляю в целях проведения консультаций следующие кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации… Эпп В.И. — на должность прокурора республики Дагестан», — говорится в опубликованном документе за подписью президента РФ Владимира Путина. Документ адресован председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В прокуратуре ЯНАО пока воздерживаются от комментариев: «Указа президента о назначении пока нет, а значит обсуждать нечего». По официальной информации, Виктор Эпп пока находится в отпуске, его обязанности исполняет первый заместитель главы окружной прокуратуры Денис Назаренко.

Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО в марте 2021 года. На этом посту он сменил Анатолия Васильева, вышедшего на пенсию менее чем через год после получения должности на Ямале.

Кандидатуры новых прокуроров представил Совету Федерации президент Владимир Путин
Кандидатуры новых прокуроров представил Совету Федерации президент Владимир Путин
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Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп в ближайшее время освободит должность, чтобы продолжить работу на Северном Кавказе. В местных telegram-каналах опубликован документ, согласно которому глава надзорного ведомства Ямала проходит согласования для назначения на аналогичную должность в Республику Дагестан. «Представляю в целях проведения консультаций следующие кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации… Эпп В.И. — на должность прокурора республики Дагестан», — говорится в опубликованном документе за подписью президента РФ Владимира Путина. Документ адресован председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В прокуратуре ЯНАО пока воздерживаются от комментариев: «Указа президента о назначении пока нет, а значит обсуждать нечего». По официальной информации, Виктор Эпп пока находится в отпуске, его обязанности исполняет первый заместитель главы окружной прокуратуры Денис Назаренко. Виктор Эпп был назначен прокурором ЯНАО в марте 2021 года. На этом посту он сменил Анатолия Васильева, вышедшего на пенсию менее чем через год после получения должности на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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