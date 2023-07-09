09 июля 2023
08 июля 2023

ЯНАО остался без прокурора по решению президента РФ Путина

Прокурор ЯНАО Виктор Эпп отправился к новому месту службы в Республике Дагестан
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Эппа на новую должность на следующие пять лет Фото:

Прокуратура ЯНАО временно осталась без руководителя из-за перевода окружного прокурора Виктора Эппа на новое место службы в Республику Дагестан. Указ о новом назначении для Эппа на следующие пять лет подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает telegram-канал «КЛИШАС».

«Сегодня Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о назначении на должность на 5-летний срок. Документ подразумевает, в том числе, назначение Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Известно. что в настоящий момент Эпп официально находится в отпуске, а обязанности прокурора ЯНАО исполняет его первый заместитель Денис Назаренко. Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства на должность ямальского прокурора может претендовать выходец из Челябинской области Сергей Лежников. О том, что Эпп вскоре получит новую должность, стало известно неделю назад, когда его кандидатуру на пост в Дагестане представили Совету Федерации.

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Прокуратура ЯНАО временно осталась без руководителя из-за перевода окружного прокурора Виктора Эппа на новое место службы в Республику Дагестан. Указ о новом назначении для Эппа на следующие пять лет подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает telegram-канал «КЛИШАС». «Сегодня Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о назначении на должность на 5-летний срок. Документ подразумевает, в том числе, назначение Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан», — говорится в сообщении. Известно. что в настоящий момент Эпп официально находится в отпуске, а обязанности прокурора ЯНАО исполняет его первый заместитель Денис Назаренко. Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства на должность ямальского прокурора может претендовать выходец из Челябинской области Сергей Лежников. О том, что Эпп вскоре получит новую должность, стало известно неделю назад, когда его кандидатуру на пост в Дагестане представили Совету Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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