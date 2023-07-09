ЯНАО остался без прокурора по решению президента РФ Путина

Прокуратура ЯНАО временно осталась без руководителя из-за перевода окружного прокурора Виктора Эппа на новое место службы в Республику Дагестан. Указ о новом назначении для Эппа на следующие пять лет подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает telegram-канал «КЛИШАС».
«Сегодня Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о назначении на должность на 5-летний срок. Документ подразумевает, в том числе, назначение Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан», — говорится в сообщении.
Известно. что в настоящий момент Эпп официально находится в отпуске, а обязанности прокурора ЯНАО исполняет его первый заместитель Денис Назаренко. Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства на должность ямальского прокурора может претендовать выходец из Челябинской области Сергей Лежников. О том, что Эпп вскоре получит новую должность, стало известно неделю назад, когда его кандидатуру на пост в Дагестане представили Совету Федерации.
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