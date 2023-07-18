18 июля 2023

В Курганской области умер заслуженный артист РСФСР

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Умер актер Шадринского драмтеатра Владимир Баранов Фото:

В Шадринске Курганской области скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов, более тридцати лет прослуживший в Шадринском драмтеатре. Прощание с Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме, сообщает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале.

«Заслуженный артист РСФСР, Почетный гражданин города, актер Шадринского драматического театра Владимир Олегович Баранов скончался 19 июля на 73 году жизни после продолжительной болезни. Глава города Антон Мокан, коллектив администрации и городской думы выражают глубочайшие соболезнования близким и родным Владимира Олеговича», — говорится в сообщении мэрии.

Баранов служил актером Шадринского драматического театра с 1976 года. С 1994 по 2017 годы был художественным руководителем театра. Неоднократно становился лауреатом областных и городских премий в области культуры и искусства. Много лет занимался воспитанием молодежи, руководил молодежной театральной студией. Коллеги и зрители вспоминают его как талантливого актера и руководителя, отзывчивого и порядочного человека. В Шадринском театре работают его супруга Тамара и дочь Марианна.

Прощание с Владимиром Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме (ул. Комсомольская, 51) с 11:30 часов
Прощание с Владимиром Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме (ул. Комсомольская, 51) с 11:30 часов

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В Шадринске Курганской области скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов, более тридцати лет прослуживший в Шадринском драмтеатре. Прощание с Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме, сообщает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. «Заслуженный артист РСФСР, Почетный гражданин города, актер Шадринского драматического театра Владимир Олегович Баранов скончался 19 июля на 73 году жизни после продолжительной болезни. Глава города Антон Мокан, коллектив администрации и городской думы выражают глубочайшие соболезнования близким и родным Владимира Олеговича», — говорится в сообщении мэрии. Баранов служил актером Шадринского драматического театра с 1976 года. С 1994 по 2017 годы был художественным руководителем театра. Неоднократно становился лауреатом областных и городских премий в области культуры и искусства. Много лет занимался воспитанием молодежи, руководил молодежной театральной студией. Коллеги и зрители вспоминают его как талантливого актера и руководителя, отзывчивого и порядочного человека. В Шадринском театре работают его супруга Тамара и дочь Марианна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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