В Курганской области умер заслуженный артист РСФСР

19 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Умер актер Шадринского драмтеатра Владимир Баранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов, более тридцати лет прослуживший в Шадринском драмтеатре. Прощание с Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме, сообщает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. «Заслуженный артист РСФСР, Почетный гражданин города, актер Шадринского драматического театра Владимир Олегович Баранов скончался 19 июля на 73 году жизни после продолжительной болезни. Глава города Антон Мокан, коллектив администрации и городской думы выражают глубочайшие соболезнования близким и родным Владимира Олеговича», — говорится в сообщении мэрии. Баранов служил актером Шадринского драматического театра с 1976 года. С 1994 по 2017 годы был художественным руководителем театра. Неоднократно становился лауреатом областных и городских премий в области культуры и искусства. Много лет занимался воспитанием молодежи, руководил молодежной театральной студией. Коллеги и зрители вспоминают его как талантливого актера и руководителя, отзывчивого и порядочного человека. В Шадринском театре работают его супруга Тамара и дочь Марианна. Прощание с Владимиром Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме (ул. Комсомольская, 51) с 11:30 часов фото: telegram-канал «Шадринск. Официально», https://web.telegram.org/k/#@shadrinskcity

В Шадринске Курганской области скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов, более тридцати лет прослуживший в Шадринском драмтеатре. Прощание с Барановым пройдет 21 июля в Воскресенском храме, сообщает пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. «Заслуженный артист РСФСР, Почетный гражданин города, актер Шадринского драматического театра Владимир Олегович Баранов скончался 19 июля на 73 году жизни после продолжительной болезни. Глава города Антон Мокан, коллектив администрации и городской думы выражают глубочайшие соболезнования близким и родным Владимира Олеговича», — говорится в сообщении мэрии. Баранов служил актером Шадринского драматического театра с 1976 года. С 1994 по 2017 годы был художественным руководителем театра. Неоднократно становился лауреатом областных и городских премий в области культуры и искусства. Много лет занимался воспитанием молодежи, руководил молодежной театральной студией. Коллеги и зрители вспоминают его как талантливого актера и руководителя, отзывчивого и порядочного человека. В Шадринском театре работают его супруга Тамара и дочь Марианна.