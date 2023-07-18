18 июля 2023

Пропавшего две недели назад челябинца нашли мертвым в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето, жара. Челябинск, жара, лето, дети, пацаны, фонтан, купание, ребятишки
По предварительным данным, мужчина утонул при купании Фото:

Пропавший около двух недель назад в Челябинске Игорь Б. был найден мертвым. Информацию об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. По данным URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера «Яблонька».

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».

По данным URA.RU, мужчину нашли в воде карьера «Яблонька», расположенном возле жилого дома в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. Отрабатывается версия, что он мог утонуть.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СК по региону. Ответ будет опубликован после получения.

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Пропавший около двух недель назад в Челябинске Игорь Б. был найден мертвым. Информацию об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. По данным URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера «Яблонька». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, мужчину нашли в воде карьера «Яблонька», расположенном возле жилого дома в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. Отрабатывается версия, что он мог утонуть. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК по региону. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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