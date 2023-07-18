Пропавшего две недели назад челябинца нашли мертвым в карьере

19 июля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мужчина утонул при купании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший около двух недель назад в Челябинске Игорь Б. был найден мертвым. Информацию об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. По данным URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера «Яблонька». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, мужчину нашли в воде карьера «Яблонька», расположенном возле жилого дома в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. Отрабатывается версия, что он мог утонуть. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК по региону. Ответ будет опубликован после получения.

Пропавший около двух недель назад в Челябинске Игорь Б. был найден мертвым. Информацию об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. По данным URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера «Яблонька». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, мужчину нашли в воде карьера «Яблонька», расположенном возле жилого дома в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. Отрабатывается версия, что он мог утонуть. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК по региону. Ответ будет опубликован после получения.