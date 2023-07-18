Пропавшего две недели назад челябинца нашли мертвым в карьере

Пропавший около двух недель назад в Челябинске Игорь Б. был найден мертвым. Информацию об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. По данным URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера «Яблонька».
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».
По данным URA.RU, мужчину нашли в воде карьера «Яблонька», расположенном возле жилого дома в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. Отрабатывается версия, что он мог утонуть.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СК по региону. Ответ будет опубликован после получения.
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