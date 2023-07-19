Власти ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС, где ему грозит арест

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС Фото:
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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в офисе президента ЮАР. Республика, согласно предписаниям Международного уголовного суда, обязалась арестовать российского президента в случае его визита.

«По обоюдному согласию Президент Российской Федерации В.В. Путин не будет присутствовать на саммите. Но Российскую Федерацию будет представлять Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров», — говорится в сообщении на сайте офиса президента ЮАР.

Власти республики отметили, что вскоре будет опубликовано заявление с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на саммите. А всем гостям мероприятия, по словам представителей офиса президента ЮАР, будет оказано необходимое гостеприимство. Саммит также посетят лидеры Китая, Бразилии и Индии.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию президента с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию об угрозах африканской стороне из-за ее намерений арестовать Путина в случае его визита на территорию республики. По словам Пескова, все в мире и без того понимают, чем грозит попытка посягательства на главу российского государства.

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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в офисе президента ЮАР. Республика, согласно предписаниям Международного уголовного суда, обязалась арестовать российского президента в случае его визита. «По обоюдному согласию Президент Российской Федерации В.В. Путин не будет присутствовать на саммите. Но Российскую Федерацию будет представлять Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров», — говорится в сообщении на сайте офиса президента ЮАР. Власти республики отметили, что вскоре будет опубликовано заявление с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на саммите. А всем гостям мероприятия, по словам представителей офиса президента ЮАР, будет оказано необходимое гостеприимство. Саммит также посетят лидеры Китая, Бразилии и Индии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию президента с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию об угрозах африканской стороне из-за ее намерений арестовать Путина в случае его визита на территорию республики. По словам Пескова, все в мире и без того понимают, чем грозит попытка посягательства на главу российского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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