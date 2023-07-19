Власти ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС, где ему грозит арест

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в офисе президента ЮАР. Республика, согласно предписаниям Международного уголовного суда, обязалась арестовать российского президента в случае его визита.
«По обоюдному согласию Президент Российской Федерации В.В. Путин не будет присутствовать на саммите. Но Российскую Федерацию будет представлять Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров», — говорится в сообщении на
Власти республики отметили, что вскоре будет опубликовано заявление с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на саммите. А всем гостям мероприятия, по словам представителей офиса президента ЮАР, будет оказано необходимое гостеприимство. Саммит также посетят лидеры Китая, Бразилии и Индии.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию президента с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию об угрозах африканской стороне из-за ее намерений арестовать Путина в случае его визита на территорию республики. По словам Пескова, все в мире и без того понимают, чем грозит попытка посягательства на главу российского государства.
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