Песков: все в мире понимают, чем закончится атака на Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков заявил, что В РФ не давали заявлений по поводу угроз ЮАР Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Москва не давала понять, что арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда будет приравниваться к объявлению войны, как заявлял глава ЮАР Сирил Рамафоса. Все прекрасно понимают, чем закончится посягательство на главу государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Москва не давала понять, что арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда будет приравниваться к объявлению войны, как заявлял глава ЮАР Сирил Рамафоса. Все прекрасно понимают, чем закончится посягательство на главу государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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