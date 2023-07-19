Песков: все в мире понимают, чем закончится атака на Путина

Дмитрий Песков заявил, что В РФ не давали заявлений по поводу угроз ЮАР
новость из сюжетаСуд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Москва не давала понять, что арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда будет приравниваться к объявлению войны, как заявлял глава ЮАР Сирил Рамафоса. Все прекрасно понимают, чем закончится посягательство на главу государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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