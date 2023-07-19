Министр спорта РФ осудил Исинбаеву за ее отношение к воинскому званию

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Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, исинбаева елена
Отношение Елены Исинбаевой к своему воинскому званию недопустимо, заявил Матицин Фото:

Формальное отношение российской олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию является недопустимым. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матицин во время «правительственного часа» в Госдуме.

Исинбаева 17 июля заявила, что воинские звания, полученные ей в период выступления за ЦСКА, носят фиктивный характер. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране», — отреагировал Олег Матицин. По его словам, любой человек, любящий свою страну, отрицательно отнесется к подобным заявлениям.

Ранее заявления чемпионки раскритиковали другие известные спортсмены. Так биатлонист Александр Тихонов заявил, что с гордостью носит свое воинское звание. Он также сказал, что Исинбаева должна чувствовать себя россиянкой вне зависимости от места жительства, передает деловое издание «Взгляд».

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Формальное отношение российской олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию является недопустимым. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матицин во время «правительственного часа» в Госдуме. Исинбаева 17 июля заявила, что воинские звания, полученные ей в период выступления за ЦСКА, носят фиктивный характер. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране», — отреагировал Олег Матицин. По его словам, любой человек, любящий свою страну, отрицательно отнесется к подобным заявлениям. Ранее заявления чемпионки раскритиковали другие известные спортсмены. Так биатлонист Александр Тихонов заявил, что с гордостью носит свое воинское звание. Он также сказал, что Исинбаева должна чувствовать себя россиянкой вне зависимости от места жительства, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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