Министр спорта РФ осудил Исинбаеву за ее отношение к воинскому званию

19 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Отношение Елены Исинбаевой к своему воинскому званию недопустимо, заявил Матицин Фото: Антон Белицкий © URA.RU Формальное отношение российской олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию является недопустимым. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матицин во время «правительственного часа» в Госдуме. Исинбаева 17 июля заявила, что воинские звания, полученные ей в период выступления за ЦСКА, носят фиктивный характер. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране», — отреагировал Олег Матицин. По его словам, любой человек, любящий свою страну, отрицательно отнесется к подобным заявлениям. Ранее заявления чемпионки раскритиковали другие известные спортсмены. Так биатлонист Александр Тихонов заявил, что с гордостью носит свое воинское звание. Он также сказал, что Исинбаева должна чувствовать себя россиянкой вне зависимости от места жительства, передает деловое издание «Взгляд».

Формальное отношение российской олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию является недопустимым. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матицин во время «правительственного часа» в Госдуме. Исинбаева 17 июля заявила, что воинские звания, полученные ей в период выступления за ЦСКА, носят фиктивный характер. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране», — отреагировал Олег Матицин. По его словам, любой человек, любящий свою страну, отрицательно отнесется к подобным заявлениям. Ранее заявления чемпионки раскритиковали другие известные спортсмены. Так биатлонист Александр Тихонов заявил, что с гордостью носит свое воинское звание. Он также сказал, что Исинбаева должна чувствовать себя россиянкой вне зависимости от места жительства, передает деловое издание «Взгляд».