Минобороны РФ приняло меры из-за прекращения зерновой сделки

МО РФ будет считать суда, идущие на Украину через Черное море, военными кораблями

Все корабли, идущие в порты Украины через Черное море, будут считаться военными Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На фоне прекращения зерновой сделки все суда, которые следуют в украинские порты в Черном море, с 20 июля будут рассмотрены как перевозчики военных грузов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов», — сообщили в Минобороны. Заявление было сделано в ходе брифинга. Также в ведомстве объявили временно опасными для судоходства часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.