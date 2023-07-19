Минобороны РФ приняло меры из-за прекращения зерновой сделки

МО РФ будет считать суда, идущие на Украину через Черное море, военными кораблями
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Летний отдых, туризм, архив. , крым, севастополь, балаклава, черное море
Все корабли, идущие в порты Украины через Черное море, будут считаться военными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На фоне прекращения зерновой сделки все суда, которые следуют в украинские порты в Черном море, с 20 июля будут рассмотрены как перевозчики военных грузов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов», — сообщили в Минобороны. Заявление было сделано в ходе брифинга. Также в ведомстве объявили временно опасными для судоходства часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.

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На фоне прекращения зерновой сделки все суда, которые следуют в украинские порты в Черном море, с 20 июля будут рассмотрены как перевозчики военных грузов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ. «С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов», — сообщили в Минобороны. Заявление было сделано в ходе брифинга. Также в ведомстве объявили временно опасными для судоходства часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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