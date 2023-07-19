В Челябинске задержали спортивного директора ХК «Трактор»

20 июля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Александра Шинина задержали по делу о наркотиках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске силовики задержали спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, его уже уволили из клуба. «Александр Шинин покидает „Трактор“. Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков», — сообщила пресс-служба «Трактора» на своей официальной странице во «ВКонтакте». По данным URA.RU, Шинина задержали по делу о хранении наркотиков. Во время обысков у него нашли несколько граммов мефедрона. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Челябинске силовики задержали спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, его уже уволили из клуба. «Александр Шинин покидает „Трактор“. Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков», — сообщила пресс-служба «Трактора» на своей официальной странице во «ВКонтакте». По данным URA.RU, Шинина задержали по делу о хранении наркотиков. Во время обысков у него нашли несколько граммов мефедрона. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.