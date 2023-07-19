19 июля 2023

В Челябинске задержали спортивного директора ХК «Трактор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая арена Трактор. Из архива. Челябинск, хк трактор
Александра Шинина задержали по делу о наркотиках Фото:

В Челябинске силовики задержали спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, его уже уволили из клуба.

«Александр Шинин покидает „Трактор“. Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков», — сообщила пресс-служба «Трактора» на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По данным URA.RU, Шинина задержали по делу о хранении наркотиков. Во время обысков у него нашли несколько граммов мефедрона.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске силовики задержали спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, его уже уволили из клуба. «Александр Шинин покидает „Трактор“. Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков», — сообщила пресс-служба «Трактора» на своей официальной странице во «ВКонтакте». По данным URA.RU, Шинина задержали по делу о хранении наркотиков. Во время обысков у него нашли несколько граммов мефедрона. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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