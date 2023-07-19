Погода в дождливые дни останется по-летнему теплой
21 июля в ХМАО придут дожди и грозы. По данным окружного Гидрометцентра, днем температура воздуха прогреется до 27 градусов.
«21 июля днем в большинстве районов ХМАО пройдет кратковременный дождь, на некоторых территориях — гроза. Поднимется ветер до 7-12 м/с, температура воздуха днем — 22-27 °С», — сообщают синоптики.
Ночью температура опустится до 14-19 градусов. В темное время суток будет дуть слабый ветер, местами пройдут дожди.
Ранее URA.RU писало, что в западных районах ХМАО потеплеет до 25-30 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, но в основном без осадков.
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