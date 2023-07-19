19 июля 2023

В ХМАО придут дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Погода в дождливые дни останется по-летнему теплой Фото:

21 июля в ХМАО придут дожди и грозы. По данным окружного Гидрометцентра, днем температура воздуха прогреется до 27 градусов.

«21 июля днем в большинстве районов ХМАО пройдет кратковременный дождь, на некоторых территориях — гроза. Поднимется ветер до 7-12 м/с, температура воздуха днем — 22-27 °С», — сообщают синоптики.

Ночью температура опустится до 14-19 градусов. В темное время суток будет дуть слабый ветер, местами пройдут дожди.

Ранее URA.RU писало, что в западных районах ХМАО потеплеет до 25-30 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, но в основном без осадков.

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21 июля в ХМАО придут дожди и грозы. По данным окружного Гидрометцентра, днем температура воздуха прогреется до 27 градусов. «21 июля днем в большинстве районов ХМАО пройдет кратковременный дождь, на некоторых территориях — гроза. Поднимется ветер до 7-12 м/с, температура воздуха днем — 22-27 °С», — сообщают синоптики. Ночью температура опустится до 14-19 градусов. В темное время суток будет дуть слабый ветер, местами пройдут дожди. Ранее URA.RU писало, что в западных районах ХМАО потеплеет до 25-30 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, но в основном без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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